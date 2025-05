Quatro finais da Taça Farroupilha começam a ser disputadas neste sábado

Vélez Camaquã, de Caio César, largou em vantagem na decisão da Taça Metroserra. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã, divulgação

Quatro finais da Taça Farroupilha começam a ser decididas neste sábado (17). Das seis competições, apenas a região do Alto Uruguai ainda está na fase de semifinais, mas também terá jogos neste fim de semana.

Já na Região Metroserra, ACBF e Vélez Camaquã se enfrentaram na sexta-feira (16), em Carlos Barbosa, com vitória dos visitantes por 3 a 2.

As finais serão decididas em jogos de ida e volta. Os campeões de cada taça garantem vaga na Supertaça Farroupilha de 2026. Neste ano, o vencedor foi o Lagoa Futsal.

Metroserra

Vélez Camaquã e ACBF disputaram a primeira partida da decisão na sexta (15). Em Carlos Barbosa, os donos da casa entraram em quadra com o elenco sub-20 e saíram derrotados.

Os gols do Vélez foram marcados por Pedro Krawulski, Léo Oliveira e Caio César. Do lado do time laranja, Raul e Biro balançaram as redes.

Ambas as equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (19), em Camaquã. O Vélez tem a vantagem do empate para ser campeão, enquanto os adversários terão de vencer no tempo normal para forçar a prorrogação.

Central

Neste sábado (17), às 20h, Santa Cruz e AAGF, de Agudo, disputam o primeiro jogo, em Santa Cruz. A partida será disputada no Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz do Sul.

O jogo da volta será no dia 24 de maio, às 20h, em Agudo, no Centro Desportivo Municipal Lauro Reinoldo Reetz.

Noroeste

Nesta região, o primeiro jogo da final também é neste sábado, às 20h. Entre-Ijuís e Santa Rosa se enfrentam em Entre-Ijuís, no Ginásio Dr. Ricardo Leônidas Ribas.

O segundo jogo será disputado no dia 24 de maio, às 20h, em Santa Rosa, no Ginásio João Batista Moroni.

Norte

Ibira Futsal, de Ibiraiaras, e Lagoa Futsal, de Lagoa Vermelha, se enfrentam na decisão da Região Norte. Neste sábado, às 20h, os times jogam em Ibiraiaras, no Ginásio Leomar Barea.

A segunda partida ocorrerá no dia 24 de maio, às 20h, em Lagoa Vermelha, no Ginásio Adolfo Stella.

Planalto

Também neste sábado, às 20h, Guarany de Espumoso e Asaf, de Campos Borges, jogam no Módulo Esportivo, em Espumoso, pela decisão da Região Planalto.

O jogo da volta será disputado no dia 24 de maio, às 20h, no Ginásio Poliesportivo Nascente do Progresso, em Campos Borges.

Alto Uruguai

A única região que não será decidida neste sábado é o Alto Uruguai. Entretanto, dois jogos das semifinais ocorrerão neste sábado (17).

Às 19h, Guarani, de Frederico Westphalen, e Soberano, de Sarandi, se enfrentam no Ginásio do Itapagé, em Frederico Westphalen. A volta será disputada no dia 24 de maio, em Sarandi, no Ginásio Poliesportivo Pedro de Marco.