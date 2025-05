Partida de futsal no Paraná tem agressão de torcedor em jogador e confusão entre equipes

Confusão ocorreu no campeonato estadual. Fábio Gonzalez / Campo Mourão, divulgação

Uma partida da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal ficou marcada por polêmicas extracampo na quinta-feira (15). O confronto entre Campo Mourão e São Miguel, que terminou com vitória por 1 a 0 da primeira equipe, foi válido pela nona rodada da competição.

Durante a partida, é possível observar dois momentos de tensão na quadra. Primeiro, ao término do primeiro tempo, jogadores e membros das comissões técnicas das duas equipes discutiram e se empurraram.

Depois, em um lance na segunda etapa, um atleta do Campo Mourão teria sido agredido por um torcedor adversário antes de cobrar um escanteio.

Em nota divulgada no sábado (17), o Campo Mourão, que era visitante no confronto, alegou que o fisioterapeuta da equipe foi agredido com um soco no rosto durante o intervalo. Segundo o posicionamento, a agressão teria partido do secretário de Esportes de São Miguel do Iguaçu, local onde ocorreu a partida.

Da mesma forma, a nota ainda cita que o jogador Eduardo Jabá levou um soco na cabeça de um torcedor do São Miguel, quando o cronômetro apontava 5min6s para o fim da partida.

Na manifestação, o clube que também disputa a Liga Nacional de Futsal (LNF) cobrou atitudes da Federação Paranaense de Futsal, que ainda não se pronunciou. Da mesma forma, o São Miguel e um dos supostos agressores também não divulgaram posicionamentos sobre o caso.

Confira a nota do Campo Mourão

"O Campo Mourão Futsal vem por meio desta, expressar profunda indignação pelos fatos ocorridos no jogo diante da equipe do São Miguel do Iguaçu (PR), válido pela nona (9º) rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro, realizado na última quinta-feira, dia 15 de maio, na cidade de São Miguel do Iguaçu, região oeste do Paraná.

No intervalo da partida, o Secretário de Esportes de São Miguel do Iguaçu, conhecido pelo pseudônimo de Tatu, invadiu a quadra e covardemente agrediu com um soco no rosto o fisioterapeuta do Campo Mourão Futsal, tentando ainda atingir o atleta Jhony, também do Carneirão.

Ainda durante partida, no segundo tempo de jogo, durante a cobrança de um escanteio, o atleta Eduardo Jabá, do Campo Mourão Futsal, foi agredido por um torcedor com um soco na cabeça, sem que qualquer atitude fosse tomada pela arbitragem, seguranças ou Políciamento.

Citamos ainda que durante o intervalo quando dirigentes do Campo Mourão tentavam registrar os fatos junto a Polícia Militar, um repórter da Rádio Jornal São Miguel, largou seus afazeres e tentou a todo momento tumultuar com objetivo de impedir o registro da ocorrência.

Infelizmente nada foi coibido, o Secretário de Esportes ao fim do jogo seguia no ginásio e o torcerdor que agrediu o atleta trabalhando, também estava tranquilamente, como se nada tivesse acontecido.