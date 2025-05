Palma bate o Kairat Almaty e conquista a Champions League de Futsal pela terceira vez seguida

O Palma, da Espanha, é o campeão da Champions League de Futsal da temporada 2024-2025. Em partida disputada em Le Mans, na França, a equipe venceu o Kairat Almaty, do Cazaquistão, por 9 a 4. Antes, o Cartagena, também da Espanha, superou o Sporting, de Portugal, nos pênaltis, e ficou com o terceiro lugar. As equipes haviam empatado no tempo normal em 2 a 2.