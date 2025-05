O domínio da metade norte no Gauchão de Futsal 2025

A partir desta quarta-feira (28), 19 clubes de 19 cidades do interior gaúcho começam uma das disputas mais acirradas do futsal brasileiro: o Gauchão 2025 , organizado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

O torneio estadual vai durar sete meses. Até dezembro, equipes de diversos cantos do RS vão percorrer milhares de quilômetros pelas estradas do interior, como a Uruguaianense , isolada na Fronteira Oeste e a AAGF , de Agudo.

Soberania que vem do norte

Na primeira fase, cada equipe fará 18 partidas . Nove em casa e nove fora . Depois, a partir do mata-mata, serão mais 30 jogos na totalidade. O time campeão fará mais oito confrontos , totalizando 26 duelos na campanha do título.

A metade norte do Estado domina amplamente o Gauchão. Dos 19 participantes, 17 ou (89% do total), estão localizados na parte superior do mapa. Veja como fica a divisão, conforme a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs):