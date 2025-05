Malgi leva virada em casa e perde pela quarta vez na Liga Feminina de Futsal

Malgi volta às quadras no dia 31 de maio, fora de casa.

Pela quarta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF) , a Malgi perdeu por 2 a 1 para a Female Futsal, de Chapecó. Na partida disputada em Pelotas, neste sábado (17), as donas da casa até abriram o placar, mas sofreram a virada.

Com o resultado, as gaúchas seguem na lanterna da competição, sem pontos somados, já que perderam todos os jogos até aqui.

Na partida da quarta rodada, a Malgi saiu na frente com pouco mais de cinco minutos. Em falta próxima da área, Ivana cobrou rasteiro, direto no gol, sem chances para a goleira adversária.

Entretanto, ainda na etapa inicial, faltando seis minutos para o intervalo, Amazonas, na pequena área, recebeu cruzamento e apenas empurrou para as redes. No segundo tempo aos 7min27s, Carol virou o jogo após boa troca de passes do time catarinense.