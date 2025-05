Libertadores de Futsal: relembre quando o Inter venceu a primeira edição; veja vídeo

Inter foi ao Rio de Janeiro disputar o torneio e voltou com a taça de campeão. Emílio Pedroso / Agencia RBS

A Libertadores de Futsal começa neste domingo (25), com a presença de dois brasileiros: Magnus, atual campeão do torneio, e Joinville, vencedor da Supercopa Futsal deste ano. Em sua 25ª edição, o Brasil domina a lista de vencedores, com 20 troféus. O primeiro deles foi conquistado pelo Inter, em 2000.

Na época, chamado de Campeonato Sul-Americano de Clubes, o torneio era disputado pela primeira vez e reunia outras quatro equipes, além do Colorado: Vasco da Gama, Nacional-URU, San Lorenzo-ARG e Nacional-PAR. Ao todo, foram 10 partidas disputadas entre os dias 8 e 13 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Na primeira fase, as cinco equipes se enfrentaram em turno único. As duas melhores, Vasco e Inter, respectivamente, avançaram à final, na qual os cariocas tinham a vantagem do empate por terem feito a melhor campanha inicial.

Na busca pelo título que faltava

No fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, o Inter se destacou como uma das principais forças do futsal brasileiro, conquistando inúmeros títulos, com destaque para a Liga Nacional de Futsal e para a Copa Intercontinental, em 1996. Quatro anos depois, o time chegava na Libertadores como um clube de expressão, mas sem o mesmo destaque de anos anteriores.

Na primeira fase, o Inter terminou com a segunda colocação. Na estreia, venceu o Nacional-PAR por 4 a 3. Depois, fez 10 a 0 no Nacional-URU. Na terceira rodada, venceu o San Lorenzo por 7 a 2. Por fim, perdeu para o Vasco por 5 a 4.

Um dos titulares da equipe era Nelson Bavier, o Nelsinho, que foi presidente da Liga Gaúcha entre 2018 e 2024 e hoje atua como CEO do Vélez Camaquã. Ele destaca a qualidade do elenco da época.

— O time era muito unido. Se tinha uma união muito grande, os meninos tinham um respeito pelos atletas mais velhos, e a recíproca era verdadeira. Conseguimos então fazer uma equipe muito coesa — lembrou Nelsinho, que também foi campeão da Liga Nacional pelo clube.

Um dos principais nomes da história do futsal brasileiro, Ortiz foi multicampeão pelo Inter. Valdir Friolin / Agencia RBS

Quem também estava no elenco é Luis Fernando Ortiz. Lenda do futsal brasileiro, o ex-pivô era o principal nome da equipe. Ele lembra que antes da decisão contra o Vasco, poucos acreditavam no título do Inter.

— O Vasco tinha 14 jogadores da seleção brasileira. Nós fomos como franco-atiradores, com um time de jogadores experientes, mas de meio para final de carreira, e jogadores novos que tinham despontado em equipes menores e que foram pinçados para formar esta equipe — ressalta Ortiz, que também conquistou a LNF, o Mundial e a Taça Brasil no Inter. Além disso, também foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1992.

Os elencos na decisão

No dia 13 de fevereiro, Vasco e Inter fizeram a final no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Os donos da casa, treinados por Marco Moraes, iniciaram a partida com: Alexandre, Euler, André, Manoel Tobias e Índio. Durante o jogo, entraram: Alécio, Simi, Schumacher, Cacau, Micky e Marquinho.

Em função da qualidade dos jogadores do elenco, o futsal do Vasco era chamado de "Selevasco". Entre os jogadores estava Manoel Tobias, campeão do mundo e da LNF com o Inter, e da Copa do Mundo em 1992 e 1996, com a Seleção Brasileira. Na época, o jogador recebia R$ 40 mil mensais, R$ 10 mil a menos que todo o elenco colorado, e era o principal nome do futsal no mundo.

Ainda em 2000, o Vasco seria campeão da Liga Nacional de Futsal, coroando o investimento feito pelo clube no projeto futsal.

Do lado visitante, o técnico Totonho trouxe à quadra os seguintes cinco iniciais: Ivan, Jerry, Renato, Nelsinho e Ortiz. No decorrer da partida, ainda entraram em quadra: Clemilton, Amandus, André, Marcelinho, China e Wellington.

A partida

Com o ginásio lotado, incluindo a presença do presidente do Vasco na época, Eurico Miranda, os donos da casa abriram o placar no começo da partida, com André. O Inter respondeu pouco tempo depois e empatou. O gol foi marcado por Ortiz.

Com o placar igualado, o Colorado foi ao ataque e teve uma das maiores atuações de sua história, na primeira etapa. Antes do intervalo, o Inter abriu 5 a 1 e foi para o vestiário com uma vantagem elástica, que fez Eurico Miranda deixar o ginásio enfurecido.

— O que me vem na cabeça é que nós fomos para o jogo no intuito de vencer, o que era difícil. Acabamos fazendo um primeiro tempo fantástico, em que saímos perdendo e viramos o jogo para 5 a 1. E nós mesmos, quando entramos no vestiário, não acreditávamos no que estava acontecendo — diz Ortiz, autor do primeiro gol. Nelsinho, Ivan (goleiro), Amandus e Clemilton marcaram os outros quatro.

Na etapa final, Renato marcou o sexto, e o Inter abriu 6 a 1. O Vasco, por sua vez, conseguiu descontar a partir de uma pressão intensa no segundo tempo. Índio, Schumacher e Manoel Tobias, duas vezes, sendo uma delas há segundos do fim da partida, fizeram os gols do time da casa. Mesmo assim, não foi o suficiente para ficar com a taça. Placar final: 6 a 5 para o Inter.

Capa do Caderno de Esportes de Zero Hora em 14 de fevereiro de 2000 destaca o título colorado no futsal. Zero Hora / Reprodução

— Naquela ocasião, o mundo do futsal imaginava que o Vasco fosse ser campeão por conta do investimento que foi feito, dos atletas que ali estavam... comissão técnica... dentro da sua casa. Então, tudo conspirava a favor. E o Internacional, com a força da camisa, um grupo jovem, com referências técnicas importantes, conseguiu ser coeso. Fizemos um primeiro tempo próximo da perfeição, abrimos um placar elástico. Depois o jogo ficou parelho na segunda etapa — destaca que Nelsinho, orgulhoso. O mesmo afirmou que, após a conquista, o time foi comemorar em uma churrascaria no Rio de Janeiro.

Confira os gols do Inter na final contra o Vasco:

Libertadores de Futsal 2025

A competição será disputada em duas fases: Fase de Grupos e Fase Final (quartas de final, semifinal, final e a disputa do 5º ao 11º lugar). Todas as fases serão realizadas em só uma rodada de jogos.

As equipes que ocuparem as duas primeiras posições em cada grupo, mais as duas melhores terceiras colocadas, se classificam para as quartas de final, se enfrentando em jogo único até chegar na final.

Grupos

Grupo A

Magnus

Sabaneros de Sincelejo (COL)

Colo-Colo (CHI)

Afemec (PAR)

Grupo B

Cerro Porteño (PAR)

Club C. y D. 17 de Agosto (ARG)

Centauros de Caracas (VEN)

Club Divino Niño (EQU)

Grupo C