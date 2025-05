Libertadores de Futsal começa neste domingo: veja os times participantes e onde assistir

Brasileiros despontam como favoritos à conquista do título continental. Conmebol / Divulgação

A Libertadores de Futsal terá início neste domingo (25), com jogos sendo disputados na COP Arena Oscar Harrison, em Luque, no Paraguai. Entre os 12 times participantes, dois são brasileiros: o Magnus, atual campeão do torneio, e o Joinville, vencedor da Supercopa de Futsal deste ano.

Esta será a 25ª edição da Libertadores, que já teve 20 títulos conquistados por clubes brasileiros. ACBF e Jaraguá são os maiores campeões, com seis taças para cada um. Magnus e Cascavel já venceram a competição em duas oportunidades. Banespa, ADC Intelli, Atlântico e Inter, o primeiro campeão, conquistaram o título uma vez.

Equipes classificadas

Cada federação da Conmebol tem direito a uma vaga, que é direcionada ao campeão nacional. Além disso, o país sede ganha o direito de ter mais um representante. O atual campeão da Libertadores também participa.

Grupo A

Magnus (BRA)

Sabaneros (COL)

Colo-Colo (CHI)

Afemec (PAR)

Grupo B

Cerro Porteño (PAR)

17 de agosto (ARG)

Centauros (VEN)

Divino Niño (EQU)

Grupo C

Joinville (BRA)

Peñarol (URU)

Universitário (PER)

Fantasmas Morales Moralitos (BOL)

Regulamento

A competição será disputada em duas fases: Fase de Grupos e Fase Final (quartas de final, semifinal, final e a disputa do 5º ao 11º lugar). Todas as fases serão realizadas em só uma rodada de jogos.

As equipes que ocuparem as duas primeiras posições em cada grupo, mais as duas melhores terceiras colocadas, se classificam para as quartas de final, se enfrentando em jogo único até chegar na final, que será disputada em 1° de junho.

Jogos dos times brasileiros

Domingo (25)

10h - Joinville x Fantasmas Morales Moralitos

16h - Magnus x Afemec

Segunda-feira (26)

12h - Universitário x Joinville

16h - Colo-Colo x Magnus

Terça-feira (27)

12h – Joinville x Peñarol

16h – Magnus x Sabaneros

Segunda fase

29/05 – Quartas de final

30/05 – Semifinal

01/06 – Final

Onde assistir