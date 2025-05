Jogadora de futsal troca de versão e diz que clube gaúcho sabia de seu envolvimento com conteúdo adulto

Marcela Soares disse que quer voltar às quadras no próximo ano.

Além disso, Marcela confessou que a versão foi criada por ela e que a equipe sabia desde o início de sua passagem sobre o envolvimento com plataformas de conteúdo adulto.

Ela relata que assinou com o time em dezembro de 2022. Em janeiro de 2023 começou a criar conteúdos adultos.

— O clube já sabia que eu criava conteúdo. E eu me apresentei em março — disse a jogadora.

Em contato com Zero Hora, a jogadora revelou que seu faturamento nas plataformas Onlyfans e Privacy , em que soma quase 2 mil seguidores , é de aproximadamente R$ 55 mil por mês . Só nos últimos dois dias, quando seu nome esteve em destaque, ela faturou R$ 30 mil.

Entenda o caso

Natural de Novo Hamburgo , a ala está no esporte desde os seis anos. Aos 14 tornou-se profissional para jogar no Leoas da Serra, de Lages (SC). Em sete anos de carreira também defendeu Copagril Futsal (PR), Leoas da Serra (SC), Female (SC), Pato Branco (PR) e Celemaster (RS).

Em entrevista ao jornal A Folha de S. Paulo, a atleta afirmou que a primeira versão dos fatos foi criada por ela, que admitiu não ter uma boa relação com a Celemaster. Ela alegou ter saído magoada do clube, pois a instituição se recusou a pagar uma cirurgia à atleta, que rompeu o ligamento do joelho, na metade de 2023.