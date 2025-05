Japão e Tailândia vão à final da Copa Asiática e garantem vaga no Mundial feminino de futsal

Japão passou pelo Irã na semifinal Divulgação FIFA

Resta apenas uma vaga para a Fifa - Federação Internacional das Associações de Futebol - fechar o elenco de seleções participantes na primeira Copa do Mundo feminina de futsal, que será disputada em novembro, nas Filipinas. Nesta quinta-feira (15), em Hohhot, na China, foram disputadas as semifinais da Copa Asiática de Nações, celebrando as classificações de Japão e Tailândia para a grande decisão e, consequentemente, para o Mundial.

A terceira vaga da AFC - Confederação Asiática de Futebol - será decidida na disputa de terceiro lugar do torneio local, entre as perdedoras das semifinais, as seleções da China e do Irã. Os confrontos pela medalha de bronze e pelo título, serão no sábado (17), às 6 e às 9 horas da manhã, respectivamente.

Japão 3x2 Irã

O Irã havia vencido as duas Copas Asiáticas de Futsal Feminino da AFC, derrotando o Japão em ambas as finais, mas a vingança veio nas semifinais de 2025. Ikadai, Takahashi e Miyahara marcaram os gols das japonesas enquanto Torkaman, duas vezes, diminuiu para as iranianas.

China 2x3 Tailândia

As chinesas foram incentivadas por seus próprios torcedores em Hohhot, mas Tappakun os silenciou no meio do primeiro tempo, convertendo um escanteio para as tailandesas. A China virou ainda na etapa inicial, com gols de Yuqiu e Jiay, separados por 22 segundos entre um e outro.

No segundo tempo, Bubpha empatou e um gol contra de Huimin determinou a virada para a Tailândia que pôde comemorar as vagas na final e na primeira Copa do Mundo.

15 garantidos

Estarão na primeira Copa do Mundo feminina de futsal: