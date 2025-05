Irã conquista última vaga, e Copa do Mundo feminina de futsal está completa

Torkaman (14) comemora um dos gols do Ira na China. Divulgação AFC - Asian Football Confederation

A 16ª e última vaga na primeira Copa do Mundo de futsal feminino, em novembro nas Filipinas, foi conquistada neste sábado (17), em Hohhot, na China. O Irã derrotou as donas da casa por 3 a 1, na disputa do terceiro lugar, e se juntou ao Japão e a Tailândia como representantes da Ásia no primeiro Mundial da categoria organizado pela Fifa.

O nome da partida foi a iraniana Torkaman, autora de dois dos três gols do jogo e de seis em seis partida ao longo de toda a competição. Ela fez o primeiro aos 11 minutos da etapa inicial e o terceiro no final do confronto. Um outro gol do Irã foi contra, da goleira chinesa Danping. Jiayi fez o gol de desconto para a China, durante o segundo tempo.

Japão campeão

Japão, campeão asiático de futsal feminino em 2025 Divulgação AFC - Asian Football Confederation

Na partida de fundo, Japão e Tailândia entraram em quadra para disputarem o título da Copa Asiática, já garantidos no Mundial, por terem vencido às semifinais. E fizeram um confronto digno de final.

No tempo regulamentar, empate em 2 a 2, com Kyoka e Sara marcando para as japonesas, enquanto Bubpha e Artkla empataram para as tailandesas. A partida foi então para a prorrogação e a Tailândia saiu na frente pela primeira vez no confronto com gol de Huajaipetch. Só que no minuto seguinte, Yukari empatou para o Japão.

A campeã precisou ser conhecida nos pênaltis. A Tailândia perdeu dois, com Sangrawee e Tappakun, e o Japão pôde comemorar vencendo por 3 a 2.

Seleções garantidas na Copa

Brasil lidera o ranking da Fifa Divulgação FIFA

África

Marrocos e Tanzânia

Marrocos e Tanzânia América do Sul

Argentina, Brasil e Colômbia

Argentina, Brasil e Colômbia Ásia

Filipinas (sede), Irã, Japão e Tailândia

Filipinas (sede), Irã, Japão e Tailândia Concacaf

Canadá e Panamá

Canadá e Panamá Europa

Espanha, Itália, Polônia e Portugal

Espanha, Itália, Polônia e Portugal Oceania

Nova Zelândia

Nos próximos dias, a Fifa deve anunciar a data do sorteio dos grupos. A Copa do Mundo das Filipinas ocorrerá de 21 de novembro a 7 de dezembro.