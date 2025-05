Futsal: resultados e classificação da Série Prata

Na segunda divisão da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), a Série Prata, cinco jogos foram realizados no sábado (3), pela segunda rodada da fase classificatória.

Grupo A

Classificação: Ijuí Futsal, Cerro Largo e Real Alegrete lideram com três. SER Itacurubi e Colo-Colo, de Santiago, ainda não pontuaram.

Grupo B

Classificação: Campo Bom lidera com quatro. Bela Vista e AERFS têm três. Em penúltima aparece a Locomotiva com um e o Passo Fundo ainda não pontuou.

Grupo C

Classificação: URF é líder isolada com seis pontos ganhos. Na sequência, vem o Cerrito com três. APDF e Arroio Grande estão com um e o SVC Futsal ainda não pontuou.