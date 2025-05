Futsal: os resultados e a classificação da Série Ouro

A terceira rodada da Série Ouro 2025 movimentou 10 cidades do interior gaúcho em cinco ginásios neste sábado (3). Santa Maria, São Lourenço do Sul, Bagé, Carazinho e Nova Petrópolis receberam os confrontos válidos pela primeira fase da competição.

Grupo A

Classificação: ACBF e UFSM lideram com seis pontos. Russo Preto, Sercesa, SER Triunfo e Figueira aparecem com três. Na lanterna, a SER Alvorada ainda não pontuou.

Grupo B

Classificação: Atlântico e Rio-Grandense dividem a primeira colocação com seis pontos. Em terceiro, a AFA tem quatro. Na sequência, Nova Petrópolis e Independente têm três. O Jaguarão Futsal é penúltimo com um e o Barcelona lanterna com zero.