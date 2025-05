Futsal: em nota, Cascavel lamenta agressões a jogadores do Vélez Camaquã; veja vídeo

Partida ocorreu no último sábado (24). Ricardo Weschenfelder / ASCOM Vélez Camaquã Futsal / Divulgação

O Cascavel se pronunciou sobre as acusações do Vélez Camaquã referentes à partida entre as equipes, no sábado (24), válida pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). O clube gaúcho alega que seus atletas foram agredidos por cuspe e líquidos arremessados por parte de torcedores da equipe paranaense.

Na nota oficial publicada nas redes sociais, a equipe começa citando que as atitudes partiram da Máfia Tricolor, torcida organizada do clube.

Depois, ressalta que registrou um Boletim de Ocorrência e que tais incidentes já resultaram em multas de até R$ 30 mil para o clube.

Por fim, o time paranaense explica que, caso o Cascavel seja punido pela LNF, os responsáveis pelos ocorridos serão intimidados judicialmente para ressarcir o time.

Confira a nota oficial do Cascavel

"O Cascavel Futsal reitera seu posicionamento contra qualquer ato de vandalismo, violência e desrespeito para com seus adversários e a sociedade.

O Clube deixa claro que não é contra torcidas organizadas, mas repudia veementemente as atitudes de membros da torcida Máfia Tricolor, que protagonizam incidentes lamentáveis nas praças esportivas, inclusive atacando e zombando de Membros da Diretoria, que realizam um trabalho voluntário para manter viva uma das melhores equipes de futsal do mundo, hoje formada por aproximadamente 60 pessoas que trabalham entre as categorias de base e equipe principal, e que não aceitam a violência e imposições como critérios de apoio as suas ações.

Histórico de Ocorrências e Prejuízos

Ressaltamos que a Diretoria do Cascavel Futsal já registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, conforme orientação da Polícia Militar, presente nos jogos em Cascavel, após o jogo amistoso contra o Foz Cataratas, devido ao comportamento de integrantes da Máfia Tricolor.

O clube destaca que esses incidentes não contribuem em nada para o esporte e já geraram entre multas e contratação de advogados, valores que ultrapassam os R$ 30 mil reais para o clube.

A Diretoria do Cascavel Futsal já dialogou com integrantes da Máfia Tricolor, pedindo respeito dentro dos ginásios e que façam sua torcida sem agressões e atos que não condizem com educação e respeito em uma praça de esportes, frequentada além das torcidas organizadas, por famílias (idosos, mulheres, crianças, autistas e pessoas com necessidades especiais).

Medidas Solicitadas e Posicionamento do Clube

Diante da reincidência, o Cascavel Futsal solicitou novamente à Polícia Militar o registro do Boletim de Ocorrência referente ao jogo Cascavel Futsal x Velez Camaquã.

O objetivo é que as autoridades competentes identifiquem os responsáveis pelos atos hostis e que seja possível solicitar, via medidas judiciais, o banimento dessas pessoas dos jogos e ginásios, pois tumultuam o ambiente, causam constrangimento e são uma ameaça ao patrimônio público e as pessoas presentes.

O Clube reforça que não fornece ingressos de cortesia para nenhuma das torcidas organizadas e que respeita os integrantes das mesmas pela contribuição com o seu incentivo de forma importante para a equipe durante os jogos e busca a compreensão de todos os torcedores do Cascavel Futsal para que juntos o "Caldeirão da Neva" seja um espaço de apoio e celebração ao esporte e de conquista de títulos e não de violência e atos que envergonham a modalidade e a cidade de Cascavel, que representamos através do futsal, no Paraná, no Brasil e no Mundo.

Salientamos que, caso o Cascavel Futsal seja punido pela LNF, os responsáveis pelos ocorridos no jogo acima citado, serão, via judicial, intimados a realizarem o ressarcimento ao clube."

Confira a nota publicada pelo Vélez Camaquã sobre o caso

"O Vélez Camaquã vem a público se manifestar sobre os lamentáveis acontecimentos ocorridos na tarde do último sábado (24), durante a partida contra a equipe do Cascavel Futsal, válida pela Liga Nacional de Futsal (LNF), realizada no Ginásio da Neva, no Paraná.

Infelizmente, nossa delegação foi alvo de uma série de hostilidades por parte de torcedores adversários. Durante e após o jogo, nossos atletas foram expostos a agressões verbais, cusparadas e líquidos arremessados das arquibancadas. Os jogadores Guilherme e Juninho foram os principais alvos dos ataques, em um cenário lamentável que coloca em risco a integridade física e emocional dos profissionais que representam o esporte com seriedade e respeito.

Além disso, registramos a completa omissão da equipe de arbitragem diante dos fatos, o que contribuiu para o agravamento da situação. A falta de providências imediatas dentro de quadra apenas reforça a urgência de uma ação firme por parte das autoridades esportivas.

Diante disso, o Vélez informa que já está tomando as medidas legais cabíveis. Nosso departamento jurídico está elaborando um dossiê com imagens, vídeos e relatos que será será encaminhado à Liga Nacional de Futsal(LNF), às entidades competentes e às autoridades responsáveis pela apuração dos episódios.

Nosso compromisso vai além dos resultados esportivos. Lutamos por um futsal limpo, seguro e respeitoso, dentro e fora das quadras. Não vamos tolerar atitudes que atentem contra a dignidade de nossos atletas e o espírito esportivo que deve nortear essa competição.