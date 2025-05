Estreante no Gauchão de Futsal, ASF de Serafina Corrêa quer se firmar entre os melhores do Estado

ASF disputou a Taça Farroupilha da Região Norte e terá o Gauchão como principal torneio do ano. Rafael Zanella Fotografias

Das 19 equipes que irão participar do Gauchão de Futsal, com primeira rodada marcada para 28 de maio, quatro são novidades em relação ao ano passado. Entre elas, a ASF, de Serafina Corrêa, disputará a elite do futsal gaúcho pela primeira vez. O time foi vice-campeão da Série B, em 2024, e conquistou o acesso.

Após sete anos da fundação, a equipe terá o principal momento de sua história neste Gauchão. Para isso, o clube se preparou e buscou diversos patrocinadores que viabilizassem um time competitivo para 2025.

Os primeiros anos na Liga Gaúcha

Criado em agosto de 2018, a Associação Serafinense de Futsal (ASF) surgiu por meio de dois amigos: Pedro Diniz Grando e Pedro Henrique Massolini Silva, o Pepo, atual diretor do clube. Eles integravam o Clube Atlético Boca Braba (CABB), que foi bicampeão municipal invicto.

A partir do sucesso da equipe, surgiu a ideia de fundar a ASF para representar Serafina Corrêa, um município de aproximadamente 17 mil habitantes, a nível estadual. Em 2019, veio a primeira competição, a Série C da Liga Gaúcha. De cara, o time foi campeão e garantiu o acesso à Série B.

— Neste primeiro ano, a gente montou um projeto. Começamos a apresentar na comunidade toda aqui, nas empresas, nos bares, nos mercados, nas lojas... Enfim, foi um sucesso — disse Pedro Diniz Grando, vice-presidente da ASF.

Em 2020, a pandemia impediu a realização do campeonato. No ano seguinte, apesar da disputa, os impactos econômicos da covid-19 afastaram a ASF da competição, retornando aos torneios da Liga Gaúcha apenas em 2022.

Na Série B do Gauchão, a ASF lutou pelo acesso à primeira divisão por três anos (2022, 2023 e 2024). No último deles, conquistou o grande objetivo do time.

A profissionalização, e o sonho realizado

Em 2023, a ASF deu um passo importante em sua história. A partir do apoio de empresas e investidores, o clube se tornou profissional, passando a contar com atletas e funcionários dedicados exclusivamente ao time.

— Treinam durante o dia, durante a noite, às vezes, três períodos no dia, às vezes, dois, com toda uma comissão técnica, com academia liberada, com nutricionista, psicóloga, médico, fisioterapeuta e personal. Enfim, uma estrutura de clube gigante — confirmou Pedro Diniz Grando.

No ano seguinte, a medida surtiu efeito. Na Série B do Gauchão, a equipe terminou com a liderança do Grupo A, na primeira fase. Depois, passou por oitavas, quartas e semifinais, até chegar à decisão contra o Filtradores, de Bom Princípio, clube que saiu campeão.

Outro aspecto que favoreceu o crescimento da ASF foi a chegada de emendas do governo estadual, da prefeitura de Serafina Corrêa e de dois deputados federais. Os recursos foram investidos diretamente na equipe e na estrutura, como o Ginásio Municipal Irceu Antônio Gasparin, onde o time manda seus jogos.

— Poucos ginásios no Estado são como o nosso, poucos no Brasil, na verdade. É uma reforma que custou quase dois milhões de reais. Então, estamos podendo desfrutar de uma estrutura perfeita, a comunidade toda. Quem fez o projeto acontecer foi a comunidade — lembrou o vice-presidente, que ainda destacou a presença de quase 80 empresas como apoiadoras da ASF.

ASF joga no Ginásio Municipal Irceu Antônio Gasparin. Rafael Zanella Fotografias

Nesta temporada, a ASF conta com quinze jogadores, sendo que 11 deles moram juntos, na chamada "Casa do Atleta". O principal destaque é Allerson, conhecido como Ceará. Ele é o maior artilheiro da história do clube, com 83 gols. Está será a quinta temporada do atleta no time.

Tivemos alguns atletas que foi mais difícil contratar pelo motivo de clubes do exterior terem mais dinheiro e levar mais fácil, isso acontece seguido.

Futuro da ASF

A partir de agora, o principal objetivo da ASF é seguir no Gauchão Série A, nos próximos anos. Da mesma forma, o clube sabe das dificuldades que enfrentará em meio a um campeonato mais qualificado em relação aos que a equipe já tinha disputado. Mesmo assim, o grupo acredita em uma classificação para as oitavas de final, ou seja, terminar a fase inicial entre os 16 melhores times.

— É um sonho que a gente está vivendo, a gente sabe que no início é tudo muito mais fácil. O difícil agora é manter, mas estamos fazendo sempre o melhor trabalho possível, com muita seriedade, com muito comprometimento, para as coisas darem certo — explicou Pedro Diniz Grando.

Em função do sucesso recente do clube, os jogos da ASF costumam ter boa presença de público. Rafael Zanella Fotografias

Pensando a longo prazo, a ASF também tem investido nas categorias de base, ampliando a quantidade de categorias nos últimos anos. Atualmente, são mais de 200 alunos, divididos nas seguintes categorias: sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 (masculino); e sub-9, sub-13 e sub-15 (feminino).