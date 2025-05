Dois brasileiros estão nas quartas de final da Libertadores de Futsal; veja os confrontos e onde assistir os jogos

Magnus, de Leandro Lino, foi o melhor time da primeira fase. Guilherme Mansueto / Magnus / Divulgação

Estão definidas as equipes classificadas para as quartas de final da Libertadores de Futsal. Os dois representantes brasileiros, Magnus e Joinville, garantiram vagas na próxima fase e voltam a jogar na competição nesta quinta-feira (29) contra equipes de Argentina e Paraguai, respectivamente.

A competição, que é disputada em Luque, no Paraguai, dá ao vencedor o direito de disputar a Copa Intercontinental de Futsal, contra o Palma, da Espanha, campeão da Champions League, no segundo semestre de 2025.

Na primeira fase, o Magnus terminou com a liderança do Grupo A, enquanto o Joinville foi o segundo colocado do Grupo C. No mata-mata, os clubes terão de passar por quartas de final, semifinal e final, que será disputada no dia 1° de junho.

Magnus 100%

Atual campeão da Libertadores, o Magnus é o único time com 100% de aproveitamento. Na primeira rodada, venceu a Afemec (PAR) por 12 a 1. No segundo confronto, fez 6 a 1 no Colo-Colo. Já na última partida, venceu o Sabaneros (COL) por 3 a 1.

Já o clube catarinense, vencedor da Supercopa de Futsal, estreou com vitória sobre o Fantasmas Morales Moralitos (BOL) por 3 a 1. No segundo jogo, fez 5 a 1 no Universitário (PER). Por fim, perdeu para o Peñarol por 3 a 0.

Confrontos das quartas de final

Quinta-feira (29)

11h30min - Peñarol x Afemec (PAR)

14h - Centauros (VEN) x Fantasmas Morales Moralitos (BOL)

16h30min - Magnus x 17 de Agosto (ARG)

19h - Cerro Porteño x Joinville

Domínio brasileiro

Em 25 edições do torneio, equipes brasileiras ergueram a taça em 20 oportunidades. ACBF e Jaraguá são os maiores campeões, com seis taças para cada um. Magnus e Cascavel já venceram a competição em duas oportunidades. Banespa, ADC Intelli, Atlântico e Inter, o primeiro campeão, conquistaram o título uma vez.

Onde assistir