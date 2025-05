Cusparada e líquidos arremessados: Vélez Camaquã publica nota de repúdio após derrota para o Cascavel

Resultado deixou o Cascavel na quinta colocação, e o Vélez Camaquã em oitavo lugar. Ricardo Weschenfelder / ASCOM Vélez Camaquã Futsal

A derrota do Vélez Camaquã por 3 a 2 para o Cascavel, pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), no sábado (24), rendeu reclamações por parte dos gaúchos. Entre os alvos estão alguns torcedores do time paranaense, além da arbitragem.

Após a partida, disputada no Ginásio Odilon Reinhardt, em Cascavel, o Alviazul publicou uma nota repúdio nas redes sociais. No posicionamento, a equipe classifica a partida como "algo que deixou qualquer amante do bom futsal de boca aberta".

Primeiramente, é citado que atletas do Vélez Camaquã foram alvos de cusparadas e líquidos, principalmente na região do rosto. Entre os mais procurados estariam o fixo Juninho e o ala Guilherme. O último, inclusive, chegou a publicar em suas redes sociais um vídeo com as agressões e a seguinte legenda:

"Todo ano a mesma coisa. Cuspindo, agredindo, e a arbitragem nem se fala... é luta."

Na nota, o clube da Região Sul do Estado ainda classificou a arbitragem como "omissa". O Vélez Camaquã informou que já acionou os setores jurídicos da equipe e tomará medidas cabíveis para que os responsáveis pelos atos sejam punidos. Um ofício deve ser enviado nesta segunda-feira (26).

Posicionamentos sobre o caso

Até a publicação desta matéria, o Cascavel não havia se posicionado sobre o ocorrido. Em contato com a reportagem, foi informado que o time paranaense deve comentar sobre os atos nesta segunda-feira (26).

Sobre a Liga Nacional de Futsal, nenhum posicionamento foi feito até a publicação desta matéria.

Atletas de outras equipes saíram em defesa do Vélez Camaquã. O ala Danilo Baron, do Campo Mourão (PR), comentou na publicação que situações como essa não aconteceram só com o Alviazul em Cascavel. Além disso, ele cobrou posicionamentos da LNF e da Federação Paranaense de Futsal.

Já o goleiro Eduardo Triches, do Esporte Futuro (SP), disse na postagem que os torcedores irão agir assim até machucar alguém.

Por fim, o goleiro e capitão do Vélez Camaquã, PH, que foi expulso no jogo de sábado (24), também publicou sobre o assunto nas redes sociais:

"Não existe o que foi feito conosco hoje..."

Confira a nota de repúdio publicada pelo Vélez Camaquã

"Nota de Repúdio – Onde está o respeito?

O Vélez Camaquã repudia com total indignação os atos de violência e hostilidade vividos por seus atletas no Ginásio da Neva. Foi lamentável, vergonhoso e indigno do esporte.

Cusparadas, líquidos arremessados no rosto e provocações covardes partiram da torcida adversária, diretamente contra jogadores do Vélez. Atletas como Juninho e Guilherme foram os mais visados, em um ambiente que deveria ser de competição saudável.