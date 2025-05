Conheça todos os 19 participantes do Gauchão de Futsal 2025

Atlântico vem forte para a atual edição. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

A partir desta quarta-feira (28), 19 clubes de 19 cidades do interior gaúcho começam uma das disputas mais acirradas do futsal brasileiro: o Gauchão 2025, organizado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF). Confira a partir de agora todos os participantes desta edição.

AAGF

Ferrugem, Du, Netinho e Titi, são destaques da AAGF. Divulgação AAGF

Nome: Associação Agudense de

Futsal

Cidade: Agudo

Ginásio: Lauro Reinoldo Reetz

Técnico: Vini Gaúcho

Participações: 2

Melhor desempenho: oitavas (2024)

Em 2024: eliminada nas oitavas

O time começou a treinar na primeira semana de março. Ficaram apenas três atletas de 2024: o goleiro Ceará, o fixo Du e o ala Netinho. Foram anunciadas 11 contratações, além da mudança na comissão técnica que conta agora com Vini Gaúcho de treinador. Em 2024, ele trabalhou na Afucs, de Seberi, e no União Castilhense, de Veranópolis.

Em 2025, a AAGF chegou as finais da Taça Farroupilha - Região Central. Na disputa do título, enfrentou o Santa Cruz Futsal, de Santa Cruz do Sul.

ACE FILTRADORES

Filtradores, de Bom Princípio. Rodrigo Auth / Divulgação Associação Cultural e Esportiva Filtradores

Nome: Associação Cultural e

Esportiva Filtradores

Cidade: Bom Princípio

Ginásio: Júlio Redecker (em Tupandi)

Técnico: Matcho Troes

Participações: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Em 2024: campeão da Série B

Estreante no Gauchão, o time dos Filtradores decidiu mandar seus jogos no município vizinho de Tupandi, já que o ginásio de Bom Princípio não estaria apto em tempo para a competição.

A base campeã da Série B permaneceu para esta temporada. Foram nove renovações de contrato, entre elas, o fixo Schoulten, o ala-pivô Dresch, e o goleiro João Pedro. O técnico Mateus Troes, o Matcho, também ficou na equipe que já anunciou seis reforços.

ACBF

ACBF está de volta ao Gauchão em 2025. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

Nome: Associação Carlos Barbosa de Futsal

Cidade: Carlos Barbosa

Ginásio: Sérgio Luiz Guerra

Técnico: Peri Fuentes

Participações: 8

Melhor desempenho: tetracampeã em 2018, 2020, 2022 e 2023

Em 2024: não participou

O maior time do futsal brasileiro, que completará 50 anos em 2026, está de volta ao Gauchão. A ACBF optou por disputar apenas a Série Ouro, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) em 2024, mas por mais competitividade, decidiu jogar também o Gauchão, da Liga Gaúcha (LGF) em 2025.

A temporada tem sido instável. O time foi mal na Supercopa em março, caiu na Copa do Brasil recentemente, mas está invicta na Liga Nacional de Futsal. O técnico Peri Fuentes assumiu há menos de dois meses, no lugar de André Bié, que foi demitido.

AFUCS

Afucs fez história em 2023 ao eliminar o Atlântico, em Erechim. Tainara Fernandes / Afucs, Divulgação

Nome: Associação de Futsal e Cultura de Seberi

Cidade: Seberi

Ginásio: Luiz Júlio Gemelli (Julião)

Técnico: Ramon Machado

Participações: 6

Melhor desempenho: semifinal em 2020

Em 2024: eliminada na 1ª fase

Mal no Gauchão do ano passado, quando não chegou nas oitavas, a Afucs investiu em 12 contratações e em duas renovações para esta temporada. Ficaram os alas Barbosinha e Arthur Silva. O histórico capitão do time, o ala Maki, deixou Seberi depois de oito temporadas e foi para o Lokomotiv, de Palmeira das Missões.

A Afucs espera repetir a histórica campanha de 2020 quando chegou às semifinais do Gauchão. Neste ano, a equipe caiu nas quartas de final da Taça Farroupilha Alto Uruguai e nas semifinais da Supertaça Santo Ângelo.

AGE

AGE, de Guaporé. Luis Makoskii / Divulgação AGE

Nome: Agremiação Guaporense de Esportes

Cidade: Guaporé

Ginásio: Municipal Multiuso

Técnico: Adão Vilanova

Participações: 4

Melhor desempenho: semifinal em 2022

Em 2024: eliminada nas oitavas

No dia 17 de fevereiro, a AGE começou a temporada 2025. O técnico Adão Vilanova chegou para substituir Edilson Leite, que treinava a equipe desde 2021.

Voltaram para Guaporé o goleiro Jacky, o ala Lucas Peres e o fixo Tapejara. Permaneceram, o goleiro Edu, e o pivô Gui Farinho. Outro pivô, Téves, que fez 13 gols pela AAGF em 2024, foi uma das grandes contratações.

ASF

ASF vai estrear no Gauchão em 2025. Divulgação Associação Serafinense de Futsal

Nome: Associação Serafinense de Futsal

Cidade: Serafina Corrêa

Ginásio: Irceu Gasparin

Técnico: Tiago Bernardi

Participações: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Em 2024: vice-campeã da Série B

Outro estreante na competição, a Associação Serafinense de Futsal vem de um vice-campeonato na Série B e uma base mantida para 2025. O técnico Tiago Bernardi segue no cargo. Com ele ficaram Godoy, Ceará, Menor, Alcides e Vitão.

No início da temporada, o time chegou às semifinais da Taça Farroupilha Região Norte. Acabou eliminado pelo Lagoa EC, de Lagoa Vermelha, mas deixou uma boa impressão para a torcida que é apaixonada pelo futsal.

ATLÂNTICO

Atlântico entra como um dos favoritos neste Gauchão. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Nome: Clube Esportivo e Recreativo Atlântico

Cidade: Erechim

Ginásio: Caldeirão do Galo

Técnico: Paulinho Sananduva

Participações: 9

Melhor desempenho: bicampeão em 2019 e 2021

Em 2024: eliminado nas semifinais

Principal favorito para chegar ao tricampeonato, o Atlântico manteve o técnico Paulinho Sananduva e jogadores de Seleção Brasileira como os alas Richard e William Bolt. Como reforços, chegaram o ala João Vítor, o fixo Thales e o pivô Vini Zarpellon.

Até agora, 2025 vem sendo muito positivo para o "Galo". Foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, ganhou a Supercopa Gramado, lidera a Liga Nacional de Futsal com 100% de aproveitamento e já está nas quartas da Copa do Brasil.

CERRO LARGO

Cerro Largo vai para seu segundo Gauchão. Genaro Caetano / Cerro Largo Futsal / Divulgação

Nome: Cerro Largo Futsal

Cidade: Cerro Largo

Ginásio: Roque Reinaldo Nedel

Técnico: Rodrigo Ferretti

Participações: 2

Melhor desempenho: oitavas em 2024

Em 2024: eliminado nas oitavas

A temporada 2025 tem sido cheia de jogos e resultados insatisfatórios. O Cerro Largo chegou a três semifinais e caiu nas três: Supertaça Santo Ângelo, Supertaça Farroupilha e Taça Farroupilha Região Noroeste. Para o Gauchão, a esperança é chegar mais longe do que na estreia em 2024.

O técnico Rodrigo Ferretti teve seu contrato renovado e além do Gauchão, o time vai disputar paralelamente a Série Prata - a Segunda Divisão - da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). A principal contratação para 2025 foi o pivô Cavinato, ex-Guarany de Espumoso, goleador do Gauchão em 2024.

ENTRE-IJUÍS (AEF)

Associação Entre-Ijuís vai para seu segundo Gauchão na elite. Divulgação Associação Entre-Ijuís Futsal

Nome: Associação Entre-Ijuís Futsal

Cidade: Entre-Ijuís

Ginásio: Ricardo Leônidas Ribas

Técnico: Fabinho Silva

Participações: 2

Melhor desempenho: oitavas em 2024

Em 2024: eliminado nas oitavas

Depois da estreia em 2024, com direito a disputa de oitavas de final, o Entre-Ijuís manteve o técnico Fabinho Silva e anunciou 10 contratações. Mas uma base foi mantida com as renovações do lendário goleiro Chico, de 45 anos; dos alas Maurício, Paulinho e Gabriel; e do pivô, Vini.

O time não foi bem na Supertaça Santo Ângelo e acabou eliminado na primeira fase. Mas reagiu e chegou às finais da Taça Farroupilha Noroeste, contra Santa Rosa.

GUARANI (FW)

Daniel Rosa (com a bola) é um dos destaques do Guarani-FW. Renato Padilha / Divulgação Guarani Futsal Clube

Nome: Guarani Futebol Clube

Cidade: Frederico Westphalen

Ginásio: Itapagé

Técnico: Raphael Melo

Participações: 6

Melhor desempenho: quartas de final em 2024

Em 2024: eliminado nas quartas

Ainda em novembro de 2024, o Guarani começou a montagem do elenco para 2025. O ala Daniel Rosa, que estava na Indonésia, voltou ao clube. Outra contratação de destaque foi o fixo Douglas Beiço, recentemente campeão gaúcho do ano passado com o Guarany, de Espumoso.

O técnico Raphael Melo permaneceu no cargo. Na Taça Farroupilha Região do Alto Uruguai, o time chegou às semifinais contra o Soberano, de Sarandi.

GUARANY (ESP)

Guarany derrotou a Yeesco no fim de março, sendo campeão gaúcho de 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

Nome: Clube Atlético Guarany

Cidade: Espumoso

Ginásio: Módulo Esportivo

Técnico: Filipe Fernandes (Bipe)

Participações: 9

Melhor desempenho: campeão em 2024

Em 2024: campeão

O atual campeão vem forte outra vez. O técnico Bipe Fernandes teve seu contrato renovado e entre as novidades chegaram o goleiro Bruno Donha, o ala Wessinho e o pivô Felipe Leite.

Nos primeiros meses do ano, o time caiu na fase classificatória da Supertaça Farroupilha em Passo Fundo. Contudo, venceu o Gauchão 2024 contra a Yeesco, só agora no fim de março, em função das questões judiciais que arrastaram as finais de um ano para o outro, e chegou as finais da Taça Farroupilha Planalto, contra a Asaf, de Campos Borges.

HORIZONTINA

Horizontina Futsal em 2025. Rico Marchetti / Divulgação Horizontina Futsal

Nome: Horizontina Futsal

Cidade: Horizontina

Ginásio: Édio Stoll

Técnico: Beto Puhl

Participações: 6

Melhor desempenho: quartas de final em 2020 e 2021

Em 2024: eliminado nas oitavas

O Horizontina quer ir mais longe no Gauchão. Tanto quanto vai nas Copas. O técnico Beto Puhl teve seu contrato renovado. Os principais reforços chegados à cidade foram o goleiro Andrey, o fixo Muskito e o pivô Matheus Gaúcho.

Na Taça Farroupilha Região Noroeste, os resultados não apareceram. O time foi eliminado na primeira fase, numa chave de três equipes. Uruguaianense e Santa Rosa seguiram adiante.

LAGOA EC

Lagoa EC venceu todos os jogos que disputou na Taça Farroupilha. Studio Jota / Divulgação Lagoa EC

Nome: Lagoa Esporte Clube

Cidade: Lagoa Vermelha

Ginásio: Adolfo Stela

Técnico: Ricardo Hoffmann (Picolé)

Participações: 6

Melhor desempenho: semifinalista em 2021 e 2022

Em 2024: eliminado nas Oitavas

2025 tem sido muito positivo para o Lagoa. Sediado numa das mais tradicionais regiões do futsal gaúcho, o time venceu de forma invicta a Supertaça Farroupilha, a Supertaça Santo Ângelo e a Taça Farroupilha Região Norte, derrotando o Ibira nas finais.

Para o Gauchão, o foco é tenta chegar pela primeira vez em uma final. O técnico Picolé segue no comando do time pela quinta temporada consecutiva. Foram anunciados seis reforços para o elenco, entre eles, os alas Samuka, ex-Passo Fundo, e Kike, ex-Guarany-ESP.

LOKOMOTIV

Lokomotiv, de Palmeira das Missões, vai para seu primeiro Gauchão. Divulgação AP Lokomotiv Futsal

Nome: Associação Palmeirense Lokomotiv Futsal

Cidade: Palmeira das Missões

Ginásio: Crispim Miranda Filho

Técnico: Leandro Manfio (Leco)

Participações: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Em 2024: eliminado nas quartas da Série B

A temporada seria de Copas e de mais uma Série B do Gauchão. Mas em fevereiro, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) convidou o Lokomotiv para jogar a Série A. O time, que foi eliminado nas quartas da Segundona, pensou e decidiu aceitar o convite.

O técnico Leco Manfio foi mantido no cargo. E do grupo de 2024 ficaram seis atletas: o ala-fixo Café, os goleiros Gian Bassani e Darlan, o pivô Badalo, o ala Peixe e o fixo Dani Brizola. O Lokomotiv foi mal na Supertaça em Passo Fundo, perdendo as três partidas que disputou, mas reagiu na Taça Farroupilha Alto Uruguai, chegando à final.

MARAU (AMF)

AMF, de Marau. Luis Makoskii / Divulgação AMF

Nome: Associação Marauense de Futsal

Cidade: Marau

Ginásio: Jatyr Foresti

Técnico: Giba

Participações: 7

Melhor desempenho: semifinal em 2019

Em 2024: eliminado nas quartas

Treinando desde 17 de fevereiro, a equipe do Marau renovou com o técnico Giba para 2025. E nas primeiras disputas da temporada, o time da Região Norte venceu a Supercopa dos Campeões de Marau - torneio local, e a Copa Concórdia, em Santa Catarina. Mas na Taça Farroupilha não passou da fase classificatória.

Nomes que foram bem em 2024 como o goleiro Cris Zaparoli, os alas Bebê e Rômulo, e o ala-pivô Xuxa, permaneceram no elenco. Por outro lado, o veterano fixo Valença, de 45 anos, decidiu se aposentar.

PASSO FUNDO

Passo Fundo Futsal em 2025. Passo Fundo Futsal / Divulgação

Nome: Passo Fundo Futsal

Cidade: Passo Fundo

Ginásio: Arena Comercial

Técnico: Vandré da Costa

Participações: 7

Melhor desempenho: vice-campeão em 2020

Em 2024: eliminado nas quartas

Único representante gaúcho no Brasileirão de Futsal, o Passo Fundo sempre entra no Gauchão como disputante ao título. O técnico Vandré da Costa chegou ao clube no início da temporada e promoveu uma grande renovação no elenco: 13 nomes de 2024 não permaneceram.

Como novidades de quadra em 2025, chegaram, entre outros, o goleiro Ramon, os fixos Cardelli e São Pedro, os alas Bruno e Pedrinho, e os pivôs Marcelinho e Elisandro.

SANTA ROSA

Santa Rosa foi finalista da Taça Farroupilha Noroeste. Divulgação Santa Rosa Futsal

Nome: Santa Rosa Futsal

Cidade: Santa Rosa

Ginásio: João Batista Moroni

Técnico: Clayton Szabo (Keké)

Participações: 3

Melhor desempenho: oitavas de final em 2023 e 2024

Em 2024: eliminado nas oitavas

O Santa Rosa vai para seu terceiro Gauchão consecutivo. A grande novidade na temporada foi buscar o técnico Keké, na Uruguaianense. A direção anunciou ainda como reforço, o pivô Pato, ex-Passo Fundo, e os alas Ferro e Felipe Monteiro, ex-Uruguaianense. De 2024, ficaram os principais nomes: Jezin, Erick e Douglas.

No primeiro quadrimestre, a equipe rendeu bem e chegou às finais da Supertaça Santo Ângelo, perdendo para o Lagoa EC, e da Taça Farroupilha Noroeste, contra Entre-Ijuís.

SERCCA

Sercca trocou de técnico para o começo do Gauchão 2025. Vinicius Gayeski / Divulgação Sercca

Nome: Sociedade Esportiva,

Recreativa e Cultural de Casca

Cidade: Casca

Ginásio: Maurílio Rodrigues da Silva

Técnico: Edílson Leite

Participações: 4

Melhor desempenho: semifinalista em 2023

Em 2024: eliminada nas quartas

Há poucos dias de começar o Gauchão 2025, a diretoria do Sercca decidiu pela troca do comando técnico. Saiu Rodrigo Lunardi, o Luneta, que já estava no cargo desde 2018, e chegou Edílson Leite, que trabalhou até o fim de 2024 na AGE, de Guaporé.

Os maus resultados na Taça Farroupilha Região Norte, foram decisivos para a troca. Do elenco do ano passado, 14 foram dispensados, entre eles Jé, Basso, Da Bonja e Pedro Marcolla. Chegaram 12 reforços, como o goleiro Marquinhos, o pivô Vitão e o fiel Biel. Mas o time ainda não encaixou. Foi eliminado na primeira fase da Taça Farroupilha e não venceu a Copa Concórdia, em Santa Catarina.

URUGUAIANENSE

Torcida da Uruguaianense é sempre um reforço na quadra. Uruguaianense / Divulgação

Nome: Associação Esportiva

Uruguaianense

Cidade: Uruguaiana

Ginásio: Gilberto Schmitt (Schmitão)

Participações: 7

Melhor desempenho: vice-campeã em 2023

Em 2024: eliminada nas semifinais

Semifinalista em 2024 e vice-campeã em 2023, a Uruguaianense apostou no técnico Márcio Garcez para a atual temporada. Para o elenco, chegaram vários reforços, entre eles o ala Japa, que voltou a Uruguaiana depois de uma temporada no interior de São Paulo.