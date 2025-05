Confira os resultados do futsal gaúcho neste fim de semana

A Malgi, de Pelotas, jogou pela quarta vez neste sábado (17), na primeira fase da Liga Nacional Feminina, e perdeu mais uma vez. No adulto masculino, começaram as finais regionais da Taça Farroupilha com destaque para duas vitórias de mandantes e duas de visitantes. E no domingo (18), teve classificação do Atlântico para as quartas de final da Copa do Brasil, derrubando a ACBF no clássico gaúcho pela competição.