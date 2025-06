Com confronto entre brasileiros, semifinais da Libertadores de Futsal serão disputadas neste sábado

A Libertadores de Futsal terminará para uma das duas equipes brasileiras, neste sábado (31). Magnus e Joinville se enfrentam às 19h, em Luque, no Paraguai, pelas semifinais do torneio. Antes, às 16h30min, o outro confronto terá Centauros-VEN e Peñarol. A final da competição será disputada neste domingo (1°), às 18h.

Nas quartas de final, o Magnus venceu o 17 de Agosto (ARG) por 2 a 0. A equipe segue com 100% de aproveitamento e desponta como favorita ao título, já que também apresenta bom desempenho na Liga Nacional de Futsal , com cinco vitórias em cinco jogos e a liderança da tabela.

Já o Joinville chega nas semifinais após golear o Cerro Porteño, de virada, por 5 a 2. Na primeira fase, a equipe catarinense terminou com a segunda posição do Grupo C, sendo derrotada pelo Peñarol na última rodada.

Confrontos das semifinais

Sábado (31)

Domínio brasileiro

Em 25 edições do torneio, equipes brasileiras ergueram a taça em 20 oportunidades. ACBF e Jaraguá são os maiores campeões, com seis taças para cada um. Magnus e Cascavel já venceram a competição em duas oportunidades. Banespa , ADC Intelli , Atlântico e Inter , o primeiro campeão, conquistaram o título uma vez.

Onde assistir

Todas as partidas da Libertadores de Futsal envolvendo as equipes brasileiras terão transmissão do SporTV e do Canal Goat no YouTube.