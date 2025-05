Cascavel x Vélez Camaquã: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

Vélez Camaquã está bem colocado na Liga Nacional e ganhou a Taça Farroupilha na segunda (19). Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã, divulgação

O Vélez Camaquã encara o Cascavel-PR, neste sábado (24), às 17h, no Ginásio Odilon Reinhardt, em Cascavel. A partida será válida pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). De momento, o time da região Sul do Estado ocupa a quinta colocação, enquanto o adversário está no sexto lugar.

Quanto aos outros gaúchos, o Atlântico enfrenta o Santo André na segunda-feira (26), às 19h, em Erechim. No dia seguinte, terça (27), a ACBF encara o Marreco, às 20h, em Carlos Barbosa.

Como chega o Vélez Camaquã

Após quatro rodadas, o time gaúcho é uma das surpresas da competição e ocupa a quinta colocação. Em três partidas dentro de casa, foram três vitórias, com 10 gols marcados e apenas dois sofridos.

A única derrota até aqui na competição foi para o Atlântico, em Erechim, na terceira rodada. Sendo assim, a partida contra o Cascavel-PR será um teste para o time seguir na parte de cima da tabela, principalmente pelo fato do duelo ser fora de Camaquã.

Contra o time paranaense, o Vélez terá dois desfalques. O fixo Xitão não viajou com a equipe, pois teve uma lesão na região do adutor, no jogo diante da ACBF, pela final da Taça Farroupilha Metroserra.

Já o ala Otavio passou por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Segundo o departamento médico do clube, o tempo de recuperação é de seis a nove meses.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir