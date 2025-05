Canadá e Panamá são finalistas na Concacaf e vão à Copa do Mundo Feminina de Futsal

Jogadoras do Panamá comemoram vaga na Copa do Mundo Divulgação Concacaf

O funil está apertando. Faltando seis meses para o início da Copa do Mundo das Filipinas, a primeira do futsal feminino na história, organizada pela Fifa, já são conhecidas 13 das 16 seleções participantes.

As duas mais recentes foram confirmadas no sábado (3), no Torneio da Concacaf - Confederação das Américas do Norte, Central e do Caribe - com a realização da fase semifinal. Canadá e Panamá eliminaram Costa Rica e México e vão à Copa.

Panamá 3x1 Costa Rica

Na primeira semifinal, disputada no Ginásio Domo Polideportivo da Cidade da Guatemala, o Panamá se impôs sobre a Costa Rica e venceu por 3 a 1. Os gols das panamenhas foram marcados por Rangel, Bautista e Ducreux. López descontou para as costarriquenhas.

Canadá 4 (4) x (3) 4 México

No jogo de fundo, equilíbrio e emoção até os pênaltis. No primeiro tempo, domínio do México com um 3 a 0 sem sustos e gols de Rosa Aguiar (2) e Dorantes. Mas na etapa complementar, com quatro gols em pouco mais de cinco minutos, o Canadá virou para 4 a 3. Brossard (2), Jade e Cynthia marcaram para as canadenses.

A vaga na final e na Copa do Mundo parecia garantida quando numa cobrança de lateral, faltando dois segundos zerar o cronômetro, o México chegou ao empate com Rubí Gómez. O confronto seguiria para prorrogação e com o placar zerado, teve de ser decidido nos pênaltis.

Na primeira fase de cobranças, a goleira reserva do Canadá, Steinhauer, entrou para a disputa e saiu heroína pegando os chutes de Evelyn González e de Rubí Gómez. Mais precisas, as canadenses acertaram quatro cobranças e venceram por 4 a 3.

Neste domingo (4), Canadá e Panamá disputam o título do Torneio da Concacaf a partir das 18 horas, pelo horário de Brasília.

Quem já está na Copa

Filipinas - sede

Argentina

Brasil

Canadá

Colômbia

Espanha

Itália

Marrocos

Nova Zelândia

Panamá

Polônia

Portugal

Tanzânia