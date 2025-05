Atlântico x Vélez Camaquã: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

A terceira rodada da Liga Nacional de Futsal reserva o primeiro clássico gaúcho da temporada. Atlântico e Vélez Camaquã se enfrentam neste sábado (3), às 18h30min, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Os dois clubes venceram nas duas primeiras rodadas da competição e buscam manter os 100%.

O outro gaúcho na competição, a ACBF entra em quadra na segunda (5), às 19h, contra o Esporte Futuro, no ginásio Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.

Como chega o Atlântico

Em 2025, a equipe de Erechim perdeu apenas uma vez, na final da Supercopa de Futsal para o Joinville, na prorrogação. Em março, o Galo foi campeão da Supercopa Gramado , superando outras sete equipes da elite do futsal brasileiro.

No elenco, os principais destaques são os alas Richard e William Bolt , recentemente convocados para a seleção brasileira. O treinador Paulinho Sananduva segue no time nesta temporada e busca o bicampeonato na equipe.

Como chega o Vélez Camaquã

Estreante na Liga Nacional, o time da região sul do Estado surpreendeu ao vencer os dois primeiros jogos. Nas partidas, a equipe foi superior dentro de quadra e contou com o apoio dos torcedores no ginásio Wadislau Niemxeski.