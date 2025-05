Atlântico x Santo André-SP: onde assistir a partida pela Liga Nacional de Futsal

Atlântico e Santo André-SP se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h , pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal. A partida será no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim .

O Atlântico está invicto na LNF 2025 , com quatro vitórias. Somando 12 pontos , ocupa a segunda colocação na tabela. O Santo André está em 9º, com dois empates e duas vitórias na sequência.

Na terça-feira (27) também vai ter gaúcho em quadra. A ACBF enfrenta o Marreco às 20h , no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Fechando a rodada, o Foz Cataratas recebe o Dracena, às 20h30min.

Onde assistir Atlântico x Santo André-SP

O Canal GOAT é o detentor dos direitos de transmissão da Liga Nacional Futsal em 2025. Além disso, a LNFTV também exibirá todas as partidas. A Band Sports tem o direito de dois jogos por rodada.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.