Após um ano ausente, ACBF retorna ao Gauchão de Futsal; entenda a decisão

O Gauchão de Futsal 2025 começa no dia 28 de maio. Na partida de abertura, ACBF e AFUCS, de Seberi, duelam no ginásio Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Além de ser o primeiro jogo, o confronto também marca um ponto importante desta edição: o retorno de um dos times mais tradicionais do futsal brasileiro ao torneio.