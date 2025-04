Yeesco x Guarany de Espumoso: GZH transmite o segundo jogo da final do Gauchão de Futsal 2024

Primeiro jogo da decisão teve domínio do Guarany do início ao fim. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso,Divulgação

Yeesco e Guarany de Espumoso se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 20h, pelo segundo jogo da final do Gauchão de Futsal 2024, que será disputada no Ginásio Municipal Armando Brusius, em Três Coroas. Na partida de ida, o Guarany venceu por 4 a 0 e detém a vantagem para o confronto de volta.

Assim como na primeira partida, o segundo jogo terá transmissão em imagens de GZH.

Finais do Gauchão 2024 em 2025

Os dois jogos da decisão do Gauchão de Futsal do ano passado ocorrem neste ano. O fato ocorre em função de um caso de injúria racial que aconteceu no segundo jogo das semifinais entre Atlântico e Guarany de Espumoso, no ano passado.

A situação foi levada até a Justiça Desportiva, que determinou que o duelo deveria ser continuado a partir do tempo que foi interrompido, em quadra neutra. O Atlântico optou por abandonar o torneio, em março de 2025, classificando o Guarany automaticamente.

Goleada no primeiro encontro

Também disputado em Três Coroas, sem a presença do público, a equipe de Espumoso fez 4 a 0 e largou em vantagem na decisão. Os gols foram marcados por Douglas Beiço (2x), Felipe Leite e Denilson.

Além dos goleadores, o goleiro Bruno Donha fez boa partida e evitou gols da Yeesco. O time, que hoje tem sede em Balneário Camboriú, não conseguiu ser efetivo nas finalizações e foi dominado durante os 40 minutos. Veja como foi o jogo abaixo.

Ingressos

Na ida, não foi permitida a entrada do público no Ginásio Municipal Armando Brusius, pois o Guarany foi punido pelo caso de injúria racial. Entretanto, na segunda partida, com mando de quadra da Yeesco, no mesmo local, será permitida a presença de torcedores. A entrada será gratuita.

O que os clubes precisam para levantar a taça