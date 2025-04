Yeesco x Guarany de Espumoso: assista ao vivo à final do Gauchão de Futsal 2024

Yeesco e Guarany de Espumoso se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 20h, pelo jogo de volta da final do Gauchão de Futsal 2024. O confronto ocorre no Ginásio Municipal Armando Brusius, em Três Coroas. Na ida, disputada no mesmo local, o Guarany venceu por 4 a 0.

Para ser campeão, o time de Espumoso depende de um empate para ser campeão. Já a Yeesco precisa vencer o duelo para forçar a prorrogação.

Acompanhe todas as informações da partida na transmissão do YouTube de GZH, e siga as últimas notícias sobre o futsal gaúcho no site de Zero Hora.

Final disputada em 2025

Algo que chama a atenção na decisão do Gauchão 2024 são as finais serem disputadas em 2025. O fato ocorre em função de um caso de injúria racial no segundo jogo da semifinal entre Guarany e Atlântico, em novembro do ano passado, contra um jogador da equipe de Erechim.

Após a situação ser levada para a Justiça Desportiva, que determinou a continuação da partida em quadra neutra, o Atlântico decidiu abandonar a competição, em março deste ano. Sendo assim, o Guarany avançou à final automaticamente.

Portões fechados e ingressos gratuitos

Como forma de punição ao Guarany, já que o caso de injúria racial foi em mando de quadra da equipe, ficou determinado que o time teria de mandar a primeira partida da final em local neutro, com portões fechados.

A Yeesco, por sua vez, mudou a sede do time de Carazinho para Balneário Camboriú, não tendo um local fixo no Rio Grande do Sul para disputar o jogo de volta.