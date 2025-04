Vélez Camaquã x Pato Futsal: onde assistir e o que esperar da estreia do time gaúcho na Liga Nacional de Futsal

Jogo marca a primeira partida do Vélez em competições nacionais.

Novo representante gaúcho na Liga Nacional de Futsal (LNF) , o Vélez Camaquã estreia na competição nesta segunda-feira (21), às 19h. O adversário será o Pato Futsal , no ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

A equipe, que ainda disputará o Gauchão Série B de Futsal em 2025, conta com um elenco que busca mesclar atletas experientes e mais jovens. Dentre os principais nomes estão o ala Gabriel Gurgel, o fixo Xitão e o goleiro PH . Os três já atuaram na LNF.

Segundo o clube, a expectativa é de grande público na primeira partida. A população de Camaquã está empolgada com a participação do time no campeonato.