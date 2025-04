Vélez Camaquã x Joaçaba: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

Novo representante gaúcho na Liga Nacional de Futsal (LNF) , o Vélez Camaquã disputa a sua segunda partida na competição neste domingo (27). O jogo será contra o Joaçaba , às 14h, no ginásio Wadislau Niemxeski , em Camaquã .

Na primeira rodada do campeonato, o clube gaúcho venceu o tradicional Pato Futsal por 3 a 2, em casa. Na ocasião, o ginásio estava lotado, fato que deve se repetir na próxima partida.

O adversário, o Joaçaba , de Santa Catarina, empatou na primeira rodada com o Marreco , do Paraná, em 2 a 2, em casa. O time disputa a LNF desde 2017.

Para a partida, o Vélez deve ter os mesmos relacionados da partida anterior, além do ala Gui Vinícius , ex-Cruzeiro, anunciado na quinta-feira (24).

Se repetir os mesmos cinco iniciais da primeira rodada, o técnico Gustavo Pellisoli deve mandar à quadra: PH, Xitão, Helinho, Gabriel Gurgel e Caio Cesar. Lucas Lages e Léo Oliveira, que balançaram as redes no último jogo, podem ganhar espaço após bom desempenho.

Elenco do Vélez Camaquã

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.