Vélez Camaquã quer surpreender na Liga Nacional de Futsal e alcançar a elite gaúcha

Xitão, à esquerda, Gabriel Gurgel (centralizado) e Juninho (à direita) estarão em quadra nesta segunda. Duda Fortes / Agencia RBS

A Liga Nacional de Futsal (LNF), principal competição da modalidade no país, ganhou um novo representante gaúcho para 2025. O Vélez Camaquã fará a sua estreia nesta segunda-feira (21), às 19h, contra o Pato Futsal, no ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

O ingresso da equipe na competição aconteceu após a saída da Assoeva, no fim do ano passado, que deixou de existir em 2025. A vaga do time de Venâncio Aires pertence a Ícone Sports, fornecedora de materiais esportivos. Após a desistência do time, ela foi oferecida ao Vélez, que deu início às negociações.

Neste ano, o time ainda disputará a Série B do Gauchão, organizada pela Liga Gaúcha. Além disso, participa da Taça Farroupilha da Região Metrossera.

Remanescentes querem fazer história

Técnico Gustavo Pellisoli está no clube desde 2024 e diz estar vivendo o melhor momento da carreira. Duda Fortes / Agencia RBS

No ano passado, o Vélez teve como ponto alto o acesso à segunda divisão estadual. Um dos remanescentes da conquista é o treinador Gustavo Pellisoli, de 28 anos. Natural de Canoas, ele não nega a ansiedade pelo início da Liga Nacional e conta que a montagem do elenco foi feita com uma mescla entre jogadores jovens e atletas mais experientes.

— São atletas muito determinados. Sei que às vezes pode parecer clichê, mas o nosso dia a dia nos dá uma resposta de que estamos em um caminho correto. A gente buscou uma mescla de atletas mais jovens com experientes, que a gente julga ser importante — comenta o técnico.

Quem também estava na equipe no ano passado é Juninho, que atua como ala e fixo na equipe. Aos 30 anos, ele comenta que a sua relação com o Vélez já é antiga. Natural de Sapucaia do Sul, ele defende o clube desde os primeiros anos do time, que foi fundado em 2010, quando ainda era amador e era chamado de Vélez da Granja, tendo sede em Cachoeirinha.

— O que me motivou voltar foi lembrar das pessoas que me ajudaram lá no começo. Nós fizemos um time de amigos. Conforme o tempo foi passando, eu fui jogando, e quando se tornou profissional, eu vim junto com eles — diz Juninho.

Para Juninho, ver o Vélez na Liga Nacional é motivo de orgulho. Duda Fortes / Agencia RBS

Motivado para a disputa da LNF, ele afirma que o fato de conhecer a história do clube o ajuda a passar uma certa experiência para os jogadores mais jovens.

— Saber como foi criado o Vélez, acho que é importante passar para todos como foi feito o clube, não foi do dia para a noite, foi bem complicado. Era um sonho do presidente, tornar o time profissional e disputar uma Liga Nacional — conclui.

Os principais nomes

Gabriel Gurgel é o atleta mais conhecido do elenco do Vélez e acumula títulos nacionais e internacionais. Duda Fortes / Agencia RBS

Como qualquer time que busca ser protagonista, o Vélez Camaquã também investiu na contratação de jogadores experientes e vitoriosos no esporte. No elenco de 2025, o atleta de maior destaque é o ala Gabriel Gurgel, de 28 anos.

Natural de Jaguaruana, Gurgel tem no currículo dois títulos de Libertadores, por ACBF e Cascavel, além de uma conquista de Liga Nacional de Futsal pelo próprio clube paranaense. Em meio a uma carreira consolidada, ele comentou sobre o que o motivou a aceitar o convite do clube gaúcho.

— Eu vi que era um projeto muito ambicioso, apesar de ser um projeto bem novo. Quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi, é uma estrutura muito grande, com profissionais qualificados e que gostam do esporte. A cidade está na minha rotina. Cheguei aqui e vi um clube muito organizado, é um clube que quer ser grande — ressalta Gurgel.

Assim como o ala, o fixo Xitão é outro nome conhecido no elenco do Vélez. Com passagens por Uruguaianense, ACBF e Pato Futsal, time em que venceu a Copa do Brasil, ele reconhece que o clube está dando um salto grande. Afinal, estava na terceira divisão estadual do ano passado e disputará a elite nacional em 2025. Mesmo assim, acredita que o elenco esteja preparado para os desafios.

— De início, não tem como não se assustar. Antes de acertar e vir para cá, a gente tem diversas curiosidades, perguntas, pega muitas informações com outras pessoas, que nos dão garantia disso e nos passam uma confiança muito grande. Então, acho que estamos preparados para esse desafio. Será um ano de muitas dificuldades, mas estamos preparados, porque sabemos que vamos jogar uma Liga Nacional com alto nível de futsal — lembra Xitão.

Com vasta experiência no futsal gaúcho, Xitão acredita que o Vélez possa surpreender neste ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Os dois jogadores elogiaram a estrutura do clube, assim como os profissionais que trabalham por lá. Ainda, admitiram que o apoio do povo camaquense tem sido fundamental na preparação, pois deixa os atletas mais ambientados à cidade e facilita a adaptação.

— Eu fui muito bem recepcionado, não só pelo time, mas a cidade já te conhece. Você anda na rua, e o pessoal já está empolgado, perguntando quando serão os jogos, os horários… dizem que estão torcendo por nós. É uma movimentação muito grande e muito importante para a cidade de Camaquã — conclui Gabriel Gurgel.

A voz da experiência nos bastidores

Nos bastidores do Vélez Camaquã, um nome chama a atenção: Nelson Bavier. O "Nelsinho", como é carinhosamente chamado, esteve na presidência da Liga Gaúcha entre 2018 e 2024. Além disso, já atuou em diferentes funções no futsal. Dentre elas, jogador, treinador e até comentarista.

No início do ano, Nelsinho foi convidado para atuar como uma espécie de conselheiro do clube alviazul. Aos poucos, passou a se envolver mais com a montagem do elenco e assumiu o cargo de dirigente de futsal. E o que trouxe o carioca até o time de Camaquã é o carinho pelo interior do Rio Grande do Sul.

— O que me motivou é que eu conheço o interior gaúcho. Estou radicado no Rio Grande do Sul, tenho esposa gaúcha, duas filhas. Eu sei o quanto o interior do Rio Grande do Sul respira o futsal. Eu tenho uma gratidão enorme pelo futsal daqui do Estado — diz Nelsinho, que ainda classificou o camaquense como apaixonado pelo futsal.

O dirigente diz que o time está pronto para fazer uma campanha digna. Segundo ele e os atletas, os principais objetivos do ano são avançar aos playoffs da Liga Nacional, ou seja, ficar entre as 16 melhores campanhas da primeira fase, e conquistar o acesso ao Gauchão Série A de 2026. O clube ainda sonha em vencer a Taça Farroupilha.