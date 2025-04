Vélez Camaquã mostra força em casa e vence a segunda consecutiva na Liga Nacional de Futsal

Vélez Camaquã venceu o Joaçaba com gols de Guilherme (33), duas vezes, Toninho e Léo Oliveira.

Com apoio da torcida, que lotou o Ginásio Wadislau Niemxeski pela segunda vez em uma semana, o Vélez Camaquã voltou a vencer na Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (27), o time gaúcho derrotou o Joaçaba, de Santa Catarina, por 4 a 0 , e chegou a seis pontos na classificação do campeonato.

O Vélez divide a liderança da Liga com Joinville (SC), Praia Clube (MG) e Atlântico (RS), todos com seis pontos em duas rodadas. Na próxima partida, agendada para sábado (3), o Vélez vai jogar pela primeira vez fora de casa, contra o Atlântico, em Erechim, no confronto gaúcho da rodada.