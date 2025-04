Veja quais são os destaques de Yeesco e Guarany de Espumoso para a final do Gauchão 2024

Canabarro, à esquerda, e Felipe Leite, à direita, estarão em quadra nesta quarta-feira (23). Montagem sobre fotos de Alison Figueira/Yeesco e Kamilla Köpsell/Guarany de Espumoso / Divulgação

Após quatro meses de indefinições, o Gauchão de Futsal 2024 será decidido. Guarany de Espumoso e Yeesco se enfrentam em dois jogos, que serão disputados no Ginásio Municipal de Três Coroas. A primeira partida ocorre nesta quarta-feira (23), enquanto a segunda será na sexta (25).

O motivo do término da competição ser neste envolve o caso de injúria racial que aconteceu na semifinal entre Atlântico e Guarany, em novembro do ano passado. O time de Erechim decidiu abandonar a competição, e o clube de Espumoso avançou.

Nas equipes, o que mais chama a atenção são os poucos remanescentes do ano passado. Cada time terá 12 relacionados, sendo que poucos estavam em 2024. Na Yeesco são Canabarro, João Paulo e Léo Borges. Já no Guarany, permanecem Cagatti, Nahoã, Parminha e Douglas Beiço.

Os destaques da Yeesco

Agora em Balneário Camboriú, a Yeesco tem como destaques dois jogadores que integravam a equipe no ano passado. O mais conhecido é o ala Rodrigo Canabarro, de 38 anos. Natural de Porto Alegre, o jogador tem no currículo dois títulos da Liga Nacional de Futsal, pelo Corinthians em 2022 e pela ACBF em 2015, e passagens por outros times tradicionais do futsal brasileiro como Marreco e Foz Cataratas.

Junto dele, o goleiro João Paulo também é bastante elogiado pelo torcedor. Aos 35 anos, ele esteve durante seis temporadas no Foz Cataratas, time que disputa a Liga Nacional. Assim como Canabarro, está na Yeesco desde 2024. Na primeira fase do Gauchão, ele foi um dos responsáveis por confirmar o time com a melhor defesa.

O ala Daniel Japonês, de 39 anos, chegou há menos de um mês ao clube e poderá estrear contra o Guarany. Na carreira, o atleta passou por grandes clubes como ACBF, Corinthians, Barcelona e Movistar Inter-ESP. Na Europa, foi tricampeão da Champions League.

Os destaques do Guarany

Também em busca do título inédito, o Guarany de Espumoso teve grandes modificações no elenco em relação ao ano passado. Em 2024, outro momento de destaque do clube foi a conquista da Taça Farroupilha da Região Planalto, que também tinha a Yeesco.

Neste início de temporada, o principal destaque é o pivô Felipe Leite, que defendeu a Uruguaianense em 2024. Em cinco jogos disputados neste ano, balançou as redes em seis oportunidades.

Outros dois jogadores para ficar de olho são remanescentes do elenco de 2024. O fixo Douglas Beiço, de 36 anos, está em sua segunda passagem e voltou para o clube no ano passado. Em 2017, chegou a defender o Atlântico de Erechim. Já o ala Parminha está pelo terceiro ano na equipe e passou por Marreco e Umuarama na elite do futsal nacional.