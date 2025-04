Veja o que Guarany de Espumoso e Yeesco precisam para conquistar o Gauchão de Futsal 2024

Jogo de ida foi marcado pela superioridade do Guarany do início ao fim. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso / Divulgação

O Guarany de Espumoso largou em vantagem na decisão do Gauchão de Futsal 2024. A equipe venceu a Yeesco por 4 a 0 no primeiro jogo da decisão, na quarta-feira (23), no Ginásio Municipal Armando Brusius, em Três Coroas.

A partida de volta será disputada nesta sexta-feira (25), às 20h, no mesmo local do jogo de ida, pois as duas partidas teriam de ocorrer em quadra neutra. Ao contrário do primeiro duelo, a partida decisiva terá a presença do público, e os ingressos são gratuitos.

O que cada time precisa para ser campeão

Diferente do futebol, o futsal não leva em conta a vantagem de gols que cada equipe tem na primeira partida. Sendo assim, o fato do Guarany ter feito 4 a 0, não quer dizer que a Yeesco precise vencer por cinco gols de diferença no jogo de volta para ser campeã.

Do lado da equipe de Espumoso, a vitória na ida dá a segurança do empate no segundo duelo. Sendo assim, em caso de vitória, ou de placar igualado, o título fica com o Guarany.