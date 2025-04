Treinadores avaliam primeiro jogo da final do Gauchão de Futsal 2024 e projetam partida decisiva desta sexta

Restam 40 minutos para definir o vencedor do Gauchão de Futsal 2024 . Yeesco e Guarany de Espumoso se enfrentam pelo segundo jogo da decisão, nesta sexta-feira (25), às 20h, no Ginásio Municipal Armando Brusius, em Três Coroas . Na ida, disputada na quarta-feira (23), no mesmo local, o Guarany venceu por 4 a 0.

Apesar dos dois elencos terem poucos remanescentes do ano anterior, ambas as equipes conseguiram manter os treinadores para a disputa da final, em 2025. De um lado, Bipe Fernandes, do Guarany, comemorou a vitória e espera mais dificuldade no jogo de volta. Do outro, Gabriel Galelli, da Yeesco, lamentou o resultado e assume que o time cometeu erros inesperados.