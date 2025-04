Tanzânia e Marrocos garantem as vagas da África na Copa do Mundo feminina de futsal

Só restam cinco vagas. A Copa do Mundo feminina de futsal vai tomando forma e faltando pouco mais de seis meses para o início da competição, nas Filipinas, em novembro, 11 países já estão garantidos na disputa. Esta será a primeira Copa do Mundo feminina de futsal organizada pela FIFA - Federação Internacional das Associações de Futebol.

As duas seleções que mais recentemente confirmaram suas vagas são do continente africano. Marrocos e Tanzânia vão disputar o título da Copa Africana de Nações e por terem chegado à final, "carimbaram" o passaporte para o Mundial 2025.

A Copa Africana está sendo disputada em Rabat, capital do Marrocos, no Complexo Esportivo Príncipe Moulay Abdellah. Nove seleções iniciaram o torneio no último dia 22 de abril: Marrocos, Camarões, Namíbia, Angola, Egito, Guiné, Tanzânia, Madagascar e Senegal.