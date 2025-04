Série Ouro de Futsal começa neste fim de semana com nove jogos; confira os confrontos

A Série Ouro de Futsal começa neste fim de semana. Ao todo, 20 equipes irão participar do torneio estadual, que tem finais marcadas para novembro e dezembro. Neste sábado (12), nove jogos marcam a rodada inicial.

A primeira fase será disputada até agosto. Divididos em três grupos, sendo dois com sete equipes e um com seis, as equipes enfrentarão adversários dentro da sua chave, em jogos em casa e fora.