Liga Gaúcha de Futsal inicia competições de base do Gauchão com 246 equipes

ACBF, de Carlos Barbosa, junto com Tapejara Futsal, de Tapejara, é a única equipe presente em todas categorias, do sub-9 ao sub-20. Porthus Junior / Agencia RBS

A Liga Gaúcha de Futsal inicia nesta sexta-feira (25) as competições de base do Gauchão de Futsal 2025. Ao todo participarão 246 equipes de 103 clubes que abrangem seis categorias. A novidade deste ano é que as categorias sub-9, sub-11 e sub-13 serão compostas por equipes mistas, ou seja, masculino e feminino.

Já o sub-15, sub-17 e sub-20 serão formadas apenas por masculino. Os jogos, que terão envolvidas 63 cidades do Rio Grande do Sul, estão programados para iniciar entre os dias 25 e 27 de abril. A modalidade sub-20 está prevista apenas para o dia 1º de maio.

ACBF e Tapejara estão presentes em todas as seis categorias

Diferentemente das equipes Tapejara Futsal, de Tapejara, e ACBF, de Carlos Babosa, todas os outros 101 clubes do Estado tem ao menos um representante em cada categoria.

O destaque da primeira rodada é a estreia do Russo Preto, de Não-Me-Toque. Será a primeira vez do município num torneio organizado pela Liga Gaúcha. O time entra em quadra na sexta-feira (25), em Sarandi, pela categoria Sub-11, contra o E.C. Ipiranga. A partida será às 20h no Ginásio Municipal Pedro De Marco.

Confira a seguir a lista completa das categorias, times e cidades.

Sub-9 (misto)

25 times

E.C. Ipiranga

Escolinha Olé

Asesp

Academia Cem

GBM Ijuí - Ijuí

Arsenal

Tapejara Futsal - Tapejara

Rocinha

ASR

Rui Barbosa

Korpus Futsal

Esmeralda Futs

Teutônia Futsal - Teutônia

FF-Futsal

Real Gaúcho

Parobé Futsal - Parobé

Bola Bola

CT Aliança

ACBF - Carlos Barbosa

JU Futsal

Grêmio Ball

Brasil de Pelotas - Pelotas

CEPE

Ranckouver

Esc. TP Futsal

23 cidades

Arroio do Meio, Bagé, Bento Gonçalves, Candelária, Canoas (2), Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Ijuí, Não-Me-Toque, Nova Petrópolis, Panambi, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre (2), Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Sarandi, Tapejara e Teutônia.

Sub-11 (misto)

46 times

União

Rocinha

AEF

ASR

Academia Cem

Pinheiro

Greminho

E.C. Ipiranga

Russo Preto - Não-Me-Toque

Itapajé

Tapejara Futsal - Tapejara

CTZ

União Esporte Amor e Cultura

Passo Fundo Futsal - Passo Fundo

AGE Guaporé - Guaporé

SERCCA

Korpus Futsal

ASF

Santa Cruz

AEPF

Esmeralda Futs

Rui Barbosa

Teutônia Futsal - Teutônia

CTAF

CFA

RS Futsal

RJ

Top Sport

CT Aliança

JU Futsal

AFA

AAPF

ACBF

Bola Bola

Vasco da Gama

FF-Futsal

Parobé Futsal - Parobé

Ranckouver

Real Gaúcho

CEPE

Esc. TP Futsal

Arena

Brasil de Pelotas - Pelotas

Grêmio Ball

RZ Futsal

Clube Brilhante

35 cidades

Arroio do Meio, Bagé (2), Bento Gonçalves (2), Candelária, Canoas (2), Carazinho, Carlos Barbosa, Casca, Caxias do Sul (4), Condor, Entre-Ijuís, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gravataí, Guaporé, Lajeado, Marau, Não-Me-Toque, Nova Petrópolis, Nova Prata, Parobé, Passo Fundo (2), Pelotas (3), Porto Alegre (2), Rio Grande, Santa Cruz do Sul (2), Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Sarandi, Tapejara, Teutônia, Três de Maio, Venâncio Aires e Vera Cruz.

Sub-13 (misto)

51 times

Uruguaianense - Uruguaiana

Academia Cem

Asaf

ASR

Ajefi

Real Itaqui - Itaqui

AEF

Pinheiro

Sercesa - Carazinho

E.C. Ipiranga

Arsenal

Sarandi Futsal - Sarandi

Itapajé

Sesi Panambi - Panambi

Tapejara Futsal - Tapejara

CTZ

SERCCA

ADS

AGE Guaporé - Guaporé

Passo Fundo - Passo Fundo

União Esporte Amor e Cultura

Korpus Futsal

Esmeralda Futs

CTAF

ASF

AEPF

Rui Barbosa

Teutônia Futsal - Teutônia

JU Futsal

AFA

AAPF

AVF

Top Sport

CT Aliança

RJ

Lenon Mampituba

Vasco da Gama

ACBF - Carlos Barbosa

AMSM

Bola Bola

FF Futsal

Ranckouver

UJR

Parobé Futsal - Parobé

Peñarol Guaiba

CEPE

Escola B10

RZ Futsal

Grêmio Ball

Brasil de Pelotas - Pelotas

Clube Brilhante

37 cidades

Arroio do Meio, Bento Gonçalves (2), Candelária, Canoas (2), Carazinho (2), Carlos Barbosa, Casca, Caxias do Sul (5), Entre-Ijuís, Farroupilha, Frederico Westphalen, Guaíba, Guaporé, Itaqui, Lajeado (2), Marau, Não-Me-Toque, Nova Petrópolis, Nova Prata, Novo Hamburgo, Panambi, Parobé, Passo Fundo (2), Pelotas (3), Porto Alegre, Rio Grande (2), Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Sarandi (2), Tapejara, Teutônia, Uruguaiana (2), Vacaria e Vera Cruz.

Sub-15 (masculino)

53 times

Uruguaianense - Uruguaiana

- Uruguaiana Uruguai - Porto Xavier

- Porto Xavier Academia Cem - Cachoeirinha

- Cachoeirinha ASR - Santa Rosa

- Santa Rosa Ajefi - Uruguaiana

- Uruguaiana Real Itaqui - Itaqui

- Itaqui Asaf - Santo Ângelo

- Santo Ângelo Cometa Panambi - Panambi

- Panambi Arsenal - Canoas

- Canoas Sarandi Futsal - Sarandi

- Sarandi Sercesa - Carazinho

- Carazinho AER Rodeio - Rodeio Bonito

- Rodeio Bonito Tapejara Futsal - Tapejara

- Tapejara SERCCA - Casca

- Casca ADS - Sananduva

Sananduva AGE Guaporé - Guaporé

- Guaporé Lagoa EC - Lagoa Vermelha

- Lagoa Vermelha ASF - Serafina Corrêa

- Serafina Corrêa AAV - Veranópolis

- Veranópolis EUPF - Passo Fundo

- Passo Fundo Korpus Futsal - Candelária

- Candelária ASF - Vera Cruz

- Vera Cruz CFA - Venâncio Aires

- Venâncio Aires CTAF - Lajeado

- Lajeado Teutônia Futsal - Teutônia

- Teutônia RS Futsal - Gravataí

Gravataí Mega Futsal - Caxias do Sul

- Caxias do Sul Star - Caxias do Sul

- Caxias do Sul Top Sport - Caxias do Sul

- Caxias do Sul AVF - Vacaria

- Vacaria AFA - Farroupilha

- Farroupilha AAPF - Bento Gonçalves

- Bento Gonçalves RJ

Lenon Mampituba

ACBF - Carlos Barbosa

AMSM

Bola Bola

AADE/SICOOB

Vasco da Gama

Escola ATLZS

Penãrol Guaiba

Ranckouver

UJR

Adesbam

Parobé Futsal - Parobé

CEPE

Escola B10

RZ Futsal

Grêmio Ball

Clube Brilhante

Brasil de Pelotas - Pelotas

E.P.V. FUTSAL

Malgi - Pelotas

38 cidades

Bento Gonçalves, Candelária, Canoas, Carazinho, Carlos Barbosa (2), Casca, Caxias do Sul (6), Farroupilha, Gravataí, Guaíba, Guaporé, Itaqui, Lagoa Vermelha, Lajeado (2), Não-Me-Toque, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Panambi, Parobé, Passo Fundo, Pelotas (5), Porto Alegre (3), Porto Xavier, Rio Grande (2), Rodeio Bonito, Sananduva, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Sarandi, Serafina Corrêa, Tapejara, Teutônia, Uruguaiana (2), Vacaria, Venâncio Aires, Vera Cruz e Veranópolis.

Sub-17 (masculino)

47 times

Santa Rosa - Santa Rosa

- Santa Rosa Russo Preto - Não-Me-Toque

- Não-Me-Toque Arsenal - Canoas

- Canoas União Sãoborjense - São Borja

- São Borja Sercesa - Carazinho

- Carazinho ASAF - Santo Ângelo

- Santo Ângelo Sarandi Futsal - Sarandi

- Sarandi Tapejara Futsal - Tapejara

- Tapejara AUF - São João da Urtiga

- São João da Urtiga União Esporte Amor e Cultura

SERCCA - Casca

- Casca AAV - Veranópolis

- Veranópolis ADS - Sananduva

- Sananduva AGE Guaporé - Guaporé

- Guaporé ASF - Serafina Corrêa

- Serafina Corrêa Lagoa EC - Lagoa Vermelha

- Lagoa Vermelha Korpus Futsal - Candelária

- Candelária Fontoura Xavier - Fontoura Xavier

- Fontoura Xavier ALAF - Lajeado

- Lajeado Teutônia Futsal - Teutônia

- Teutônia A.E.S. - Sobradinho

- Sobradinho Mega Futsal - Caxias do Sul

- Caxias do Sul SER A Prado - Antônio Prado

- Antônio Prado AVF - Vacaria

- Vacaria AAPF - Bento Gonçalves

- Bento Gonçalves Bella Futsal - Caxias do Sul

- Caxias do Sul Recreio da Juventude - Caxias do Sul

- Caxias do Sul Vasco da Gama - Caxias do Sul

- Caxias do Sul AFC Casa - Bom Princípio

- Bom Princípio ACBF - Carlos Barbosa

- Carlos Barbosa Garibaldi Futsal - Garibaldi

- Garibaldi AADE/SICOOB - Carlos Barbosa

- Carlos Barbosa Futsal T.C. - Três Coroas

- Três Coroas Parobé Futsal - Parobé

- Parobé UJR - Canoas

- Canoas AFUSCA - Gravataí

- Gravataí CEPE - Canoas

- Canoas Escola ATLZS - Porto Alegre

- Porto Alegre Pipa Kids - Porto Alegre

- Porto Alegre Ranckouver - Porto Alegre

- Porto Alegre Peñarol Guaiba - Guaiba

- Guaiba Adesbam - Porto Alegre

- Porto Alegre Escola B10 - Rio Grande

- Rio Grande Trianon Canguçu - Canguçu

- Canguçu E.P.V. Futsal - Pelotas

- Pelotas Clube Brilhante - Pelotas

Pelotas Grêmio Ball - Rio Grande

37 cidades

Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Princípio, Cachoeirinha, Candelária, Canguçu, Canoas, Carazinho, Carlos Barbosa (2), Casca, Caxias do Sul (4), Fontoura Xavier, Garibaldi, Guaíba, Guaporé, Lagoa Vermelha, Lajeado, Não-Me-Toque (2), Nova Prata, Novo Hamburgo, Parobé, Pelotas (2), Porto Alegre (4), Rio Grande (2), Sananduva, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, São João da Urtiga, Sarandi, Serafina Corrêa, Sobradinho, Tapejara, Teutônia, Três Coroas, Vacaria e Veranópolis.

Sub-20 (masculino)

24 times

Cerro Largo Futsal - Cerro Largo

- Cerro Largo Santa Rosa - Santa Rosa

- Santa Rosa Uruguaianense - Uruguaiana

- Uruguaiana Aesa Tchelsea - Santo Ângelo

- Santo Ângelo AGSL - São Luiz Gonzaga

- São Luiz Gonzaga AFUCS - Seberi

- Seberi Arsenal - Canoas

- Canoas Tapejara Futsal - Tapejara

- Tapejara Palmitinhense - Palmitinho

- Palmitinho Lagoa EC - Lagoa Vermelha

- Lagoa Vermelha ADS - Sananduva

- Sananduva Guarany - Espumoso

- Espumoso AMF Futsal - Marau

- Marau Selo R17 - Venâncio Aires

- Venâncio Aires AFC - Bom Princípio

- Bom Princípio Garibaldi Futsal - Garibaldi

- Garibaldi ACBF - Carlos Barbosa

- Carlos Barbosa Rolante Sports - Rolante

- Rolante Escola ATLZS - Porto Alegre

- Porto Alegre Trianon Canguçu - Canguçu

- Canguçu Vélez Camaquã - Camaquã

- Camaquã UJR - Canoas

- Canoas Adesbam - Porto Alegre

- Porto Alegre União Parobé - Parobé

23 cidades