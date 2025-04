Finais do Gauchão de Futsal 2024 terão portões fechados e ingressos gratuitos; entenda

Na primeira fase, o Guarany fez 4 a 0 na Yeesco, jogando em Espumoso. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso, divulgação

Yeesco e Guarany de Espumoso começam a decidir o Gauchão de Futsal 2024 nesta quarta-feira (23). A partida será disputada no Ginásio Municipal de Três Coroas, assim como o jogo da volta, marcado para sexta-feira (25). Ambas as partidas terão transmissão em imagens de GZH.

O motivo do confronto ser disputado em 2025 é o caso de injúria racial que aconteceu no segundo jogo da semifinal entre Atlântico e Guarany, em Espumoso, no ano passado. A situação foi levada à Justiça Desportiva e só foi encerrada em março deste ano, quando o Galo desistiu da competição.

Como punição pelo caso, já que ocorreu em mando de quadra do Guarany, o clube de Espumoso terá de jogar a primeira partida da final em quadra neutra e com portões fechados. Já a segunda partida, com mando da Yeesco, também será disputada no mesmo local e terá ingressos gratuitos.

A justificativa pela escolha é a mudança do time de Carazinho para Balneário Camboriú. Sendo assim, o clube não teria local para mandar o jogo no Rio Grande do Sul. Por isso, foi escolhida a cidade de Três Coroas, que poderia receber as duas partidas em um curto período.