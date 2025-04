Entenda por que a final do Gauchão de Futsal 2024 entre Guarany de Espumoso e Yeesco será realizada nesta semana

Times se enfrentaram pela primeira fase, no passado, com vitória de 4 a 0 do Guarany. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso, divulgação

Após meses de espera, a final do Gauchão de Futsal 2024 será disputada. Nesta quarta-feira (23), Yeesco e Guarany de Espumoso se enfrentam, às 20h, no Ginásio Municipal de Três Coroas. O segundo jogo será disputado nesta sexta-feira (25), no mesmo horário e local.

O motivo para o confronto ser decidido em 2025 envolve um caso de injúria racial em um dos confrontos das semifinais da competição. Desde então, a partida foi parar na Justiça Desportiva, que ocasionou em novos rumos para o término do campeonato.

Leia Mais Liga Gaúcha altera datas da final do Gauchão de Futsal 2024 e define palco da decisão

Relembre o caso

Em 2024, Atlântico e Guarany de Espumoso se enfrentavam pelas semifinais do torneio. Na partida de ida, em Erechim, a vitória foi dos visitantes por 5 a 2. Já na volta, em 30 de novembro, o Galo venceu o Guarany por 4 a 1, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, as duas equipes marcaram uma vez, resultado que levava o duelo para as penalidades.

Faltando 50 segundos para o fim da primeira etapa, o goleiro João Paulo, que defendia o Atlântico e que hoje defende o Umuarama, alegou ter sido chamado de "macaco" por um torcedor da equipe da casa. Depois de minutos de discussão na quadra, os jogadores do Atlântico decidiram ir para o vestiário e, posteriormente, comunicaram que não voltariam para encerrar a partida.

Leia Mais Semifinal do Gauchão de Futsal é interrompida por denúncia de racismo

Em um primeiro julgamento, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) decidiu por eliminar a equipe de Erechim. Contudo, o Pleno do TJD-RS deu razão a um recurso apresentado e anulou a punição, determinando que os minutos finais da semifinal deveriam ser jogados em quadra neutra.

Após conversas entre as duas equipes e a Liga Gaúcha durante quatro meses, o Atlântico optou por abandonar a competição. Representantes do clube esperavam uma punição mais severa e alegaram que entrar em quadra para terminar a partida iria contra os ideais da entidade.

A Yeesco garantiu a classificação após superar a Uruguaianense em dois jogos. Em fevereiro deste ano, o time anunciou a sua mudança de Carazinho para Balneário Camboriú. Sendo assim, os dois jogos da final serão as últimas participações da equipe representando o Rio Grande do Sul.

Final em quadra neutra

Por motivos distintos, as duas partidas da final serão disputadas em quadra neutra. No caso, o Ginásio Municipal de Três Coroas, em Três Coroas. Por parte do Guarany, a equipe foi punida com a perda do mando de quadra após o caso de injúria racial contra o goleiro João Paulo. Quanto a Yeesco, a mudança de sede fez com que o clube não tivesse mais um local para mandar a partida no Estado.