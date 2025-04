Em noite histórica, Vélez Camaquã vence o Pato Futsal em primeira partida pela Liga Nacional de Futsal

Equipe camaquense não teve medo da tradição do adversário. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã, divulgação

Com emoção do início ao fim, o Vélez Camaquã venceu o Pato Futsal por 3 a 2 em jogo da primeira rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida foi disputada no ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, e marcou a estreia do Alviazul na competição nacional.

Com o ginásio lotado, o Vélez terminou a primeira etapa atrás no placar. No entanto, o técnico Gustavo Pellisoli fez modificações na marcação da equipe, que surtiram efeito no segundo tempo, quando o clube confirmou a vitória por 3 a 2.

Ao término da partida, os jogadores festejaram o momento histórico para Camaquã e agradeceram aos torcedores presentes.

Etapa inicial atrás no placar

Os primeiros 20 minutos do Vélez Camaquã na Liga Nacional de Futsal foram de muita intensidade e de empolgação dos torcedores que foram até o ginásio.

Apesar de ter tido a primeira chance de gol, com Xitão, por volta dos dois minutos, em um chute após cobrança de falta, o Alviazul viu o Pato Futsal ter mais posse de bola no começo e abrir o placar.

Com quase sete minutos, após troca de passes de um lado para o outro, Ian achou bom passe rasteiro em diagonal para Zé Marques, dentro da área, que escorou para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Vélez não se escondeu do jogo e levou perigo, aos oito minutos quando Léo Oliveira achou Pedro no lado esquerdo, próximo da área. O ala chutou alto e Renato espalmou.

Cerca de dois minutos depois, os paranaenses quase ampliaram. O fixo Gleidson entrou cara a cara contra PH, que saiu bem do gol. A conclusão foi para fora.

O goleiro do Vélez voltou a aparecer em outras duas oportunidades, faltando pouco mais de seis minutos para o apito, quando defendeu o chute de Jhoy com os pés e, na sequência, de Duduzinho, no alto.

Goleiro PH teve atuação segura e foi um dos destaques na vitória do Vélez. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã, divulgação

O Vélez ainda explorou jogadas individuais com Lucas Lages e lances de infiltração com Gabriel Gurgel. Mesmo assim, o time não conseguiu empatar antes do intervalo.

Vélez melhora no segundo tempo

Na etapa final, o Vélez iniciou com uma marcação mais forte em relação ao primeiro tempo, seguindo as orientações do treinador Gustavo Pellisoli.

Nos primeiros cinco minutos, Léo Oliveira e Helinho perderam chances cara a cara com o goleiro, com finalizações para fora. Pouco depois, foi a vez de Lucas Lages, que girou em frente à área adversária e também chutou fora do gol.

Contudo, o Pato Futsal voltou a levar perigo. Aos sete minutos, Gleidson avançou pelo meio, cortou para o lado direito e chutou cruzado, com a bola passando próxima da trave. Segundos depois, Ian acertou a trave em chute de fora da área.

Após as chances perigosas dos visitantes, o torcedor camaquense pôde comemorar. Quando o cronômetro marcava 11 minutos para o apito final, Lucas Lages cobrou escanteio rasteiro no lado direito. A bola desviou em Brayan e enganou o goleiro Renato, que não conseguiu evitar o primeiro gol do Vélez na história da LNF.

Para os que duvidavam do time estreante, o gol da virada veio faltando sete minutos para o fim. Caio Cesar roubou a bola próximo do meio da quadra e achou Léo Oliveira no lado esquerdo. Ele chutou forte e marcou o segundo do Vélez.

Atrás no placar, o Pato Futsal trouxe à quadra o goleiro-linha. Em jogada de ataque, a bola sobrou para Gleidson, com o gol aberto dentro da área. O jogador finalizou mal e PH defendeu perto da linha do gol.

Depois, os paranaenses perderam a bola no campo de ataque e Xitão aproveitou para chutar de trás do meio da quadra, marcando o terceiro gol do Vélez.

Fixo Xitão foi um dos líderes do time dentro de quadra e marcou o terceiro gol. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã, divulgação

Os visitantes voltaram a atacar e chegaram a descontar faltando um minutos e 37 segundos para o fim do jogo. Maicon balançou as redes após cobrança de lateral.

Na sequência, o Pato Futsal buscou o gol de empate, mas parou em PH. O goleiro fez uma grande defesa faltando oito segundos para o apito final, quando Ian, perto da goleira, finalizou. A insistência não foi o suficiente, e o Vélez Camaquã venceu a partida por 3 a 2.

Próximo jogo