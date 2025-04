Destaque do Guarany na goleada contra a Yeesco, Douglas Beiço comenta sobre a decisão do Gauchão de Futsal 2024: "Demos o primeiro passo"

Douglas Beiço foi o destaque da goleada no jogo de ida. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso, divulgação

Na vitória por 4 a 0 sobre a Yeesco, pelo primeiro jogo da final do Gauchão de Futsal 2024, todos os jogadores do Guarany de Espumoso tiveram boa atuação. Afinal, o placar elástico foi construído nos dois tempos da partida, tendo a participação de diferentes atletas do elenco.

No entanto, em meio ao grande desempenho coletivo, um jogador específico chamou a atenção. Douglas Beiço, de 36 anos, balançou as redes em duas oportunidades. Na primeira etapa, aos 17min42, converteu a cobrança de um tiro-livre no ângulo. Já no segundo tempo, aos 8min37s, ele recebeu passe em diagonal de Felipe Leite e apenas escorou para o fundo das redes.

O fixo avaliou a atuação como um grande passo rumo ao título. Ele atribui a vitória a concentração do time, que conseguiu anular as qualidades do time da Yeesco.

— Foi uma partida muito disputada, em que conseguimos minimizar os erros, conseguimos neutralizar os pontos fortes do time da Yeesco. Conseguimos converter o gol, sair na frente. Demos o primeiro passo, conseguimos uma grande vitória. Sabemos que tem mais 40min na sexta-feira. Então, precisamos nos concentrar, ver os ajustes — respondeu Douglas Beiço, orgulhoso.

No ano passado, o jogador foi peça fundamental na boa campanha da equipe na competição. Em 2025, Beiço foi anunciado pelo Guarani de Frederico Westphalen e já entrou em quadra pela equipe. Até o momento, fez seis gols em cinco partidas. Contudo, o Guarany de Espumoso conseguiu que o atleta fizesse parte do grupo para os dois jogos das finais. A oportunidade entusiasmou o atleta.

— A sensação de voltar a vestir essa camisa é muito boa, por tudo que eu e os meus companheiros do ano passado fizemos para chegar nessa final. Então, eu e mais três remanescentes do time de 2024 temos o dever de honrar essa camisa por eles. Sem eles, nós não estaríamos nessa final — concluiu Douglas Beiço.

Jogo da volta