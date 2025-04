Confira os resultados da Taça Farroupilha

Servindo de preparação para o Gauchão que começa no fim do mês de maio, a Taça Farroupilha movimentou 28 cidades neste sábado (5), com 14 partidas pela fase classificatória.

Alto Uruguai

Central

Metro-Serra

Norte

Noroeste

Santa Rosa é líder do Grupo "A" com 4 pontos e Cerro Largo, do "B", com 3.