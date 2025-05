Confira a agenda do futsal gaúcho no fim de semana

Futsal vai movimentar 20 cidades do interior no final de semana Genaro Caetano / Divulgação Cerro Largo Futsal

Além do início dos "Gauchões" de base neste final de semana, com 26 partidas do sub-9 ao sub-17, na Liga Gaúcha de Futsal (LGF), outras 20 partidas do adulto, masculino e feminino, estão programadas pelo interior do Rio Grande do Sul e do Paraná, com envolvimento de equipes gaúchas. Confira o que é destaque na agenda do futsal.

Sábado (26)

Liga Nacional Masculina

18h30

- Marreco x Atlântico, no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão (PR).

Série Ouro

20 horas

- SER Alvorada x Russo Preto, no Ginásio Tancredo Neves, em Alvorada.

- Barcelona x Rio-Grandense, no Ginásio Poliesportivo, em Júlio de Castilhos.

- São José x Caxias Futsal, no Ginásio da Sociedade Rio Branco, em Cachoeira do Sul.

- AVF x SER Santiago, no Ginásio Henrique Nemitz Martins, em Manoel Viana.

Taça Farroupilha

17 horas

- AGE x Marau, no Ginásio Valdirão, em Guaporé.

20 horas

- Asserc x Sobradinho, no Ginásio Militão, em Bagé.

- AAGF x Nadas Branco, no CDM Lauro Reinoldo Reetz.

- UGF x Santa Cruz, no Ginásio Walter Filter, em Candelária.

- Afucs x São José, no Ginásio Julião, em Seberi.

- Ass. Nanico x Atlec, no Ginásio Pedro de Marco, em Sarandi.

- Uruguaianense x AGSL, no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana.

- Santa Rosa x Entre-Ijuís, no Ginásio João Batista Moroni, em Santa Rosa.

- Tapejara x Lagoa EC, no Ginásio Albino Sossela, em Tapejara.

- ASF x Sercca, no Ginásio Irceu Gasparin, em Serafina Corrêa.

- União Parobé x ACBF, no Ginásio Décio da Costa, em Parobé.

21 horas

- Lokomotiv x Soberano, no Ginásio Crespim Miranda Filho, em Palmeira das Missões.

Domingo (27)

Liga Nacional Masculina

14 horas

Série Ouro

10 horas

- Atlântico x Independente, no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim.

Liga Nacional Feminina

18 horas