Como chegam os times gaúchos para a disputa da Liga Nacional de Futsal 2025

A Liga Nacional de Futsal (LNF) 2025 começa nesta quinta-feira (17) à noite, prometendo mais uma temporada de grandes emoções nas quadras brasileiras. A 30ª edição da competição, que é a principal do futsal no país, começa com o confronto entre o atual campeão, Jaraguá, de Santa Catarina, e o Umuarama, do Paraná. Confira a partir de agora como chegam os times gaúchos na competição.