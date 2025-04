Com time gaúcho na disputa, Copa do Brasil de Futsal Feminino tem tabela divulgada

A competição será composta por 15 equipes de diferentes Estados do país e terá transmissão ao vivo pela CBFS TV . Vale destacar que, além da taça, o título garante ao campeão uma vaga na Supercopa do Brasil do próximo ano.

Única equipe gaúcha na competição, a Malgi, de Pelotas, estreia no dia 7 de maio, às 20h, contra as Leoas da Serra (SC). O jogo da volta será no dia 25 de maio. O time também será o único representante do Rio Grande do Sul na Liga de Futsal Feminino.