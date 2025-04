Brasil lidera ranking da Fifa de futsal entre homens e mulheres

A seleção brasileira segue como líder do ranking mundial de futsal da Fifa , tanto na categoria masculina quanto na feminina. As conquistas recentes de ambos os times favorecem a posição na classificação.

Após a conquista da Copa do Mundo , em outubro de 2024, a seleção masculina confirmou a primeira posição do ranking mundial. Em 2025, o time também venceu a Copa Intercontinental , no mês de março.

Quanto à equipe feminina, a permanência no topo da classificação se deve à conquista da Copa América da modalidade, em março. No torneio, o Brasil goleou em todos os jogos e não teve dificuldades para erguer o oitavo título , em nove edições.

Principais mudanças

No ranking masculino, as duas primeiras colocações seguem as mesmas, com Brasil e Portugal. Abaixo, os principais destaques são a Espanha, que retoma a terceira posição e deixa a Argentina em quarto. O ponto negativo é o Cazaquistão, que perdeu duas colocações e está em sétimo lugar.