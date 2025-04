Bicampeão da Liga Nacional de Futsal, Indião sofre AVC e está internado em Tramandaí

Conforme foi apurado, o ex-pivô teve uma paralisia no lado esquerdo do corpo, o que impede o movimento do braço e da perna. Além disso, Indião está com dificuldades na fala , mas já consegue formular frases.

Vencedor na Ulbra

No futsal, Indião se destacou como um dos principais pivôs no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Em 1998, foi campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) pela Ulbra e artilheiro da competição com 25 gols marcados. Dois anos depois, venceu a competição pelo Vasco e também garantiu a artilharia. Dessa vez, com 32 gols, estando ao lado do companheiro de time, Manoel Tobias.