ACBF marca no final e empata partida contra o Tubarão pela Liga Nacional de Futsal

ACBF esteve atrás no placar até os minutos finais do confronto. Lucka Cyríaco / ACBF, divulgação

A ACBF empatou com o Tubarão em 1 a 1 em jogo da segunda rodada da Liga Nacional de Futsal, disputado nesta terça-feira (29), na Arena Multiuso Estener Soratto Da Silva, em Tubarão. Na primeira rodada, a equipe havia vencido o Blumenau por 4 a 0.

Primeiro tempo

Nos primeiros minutos, a equipe de Carlos Barbosa era superior e levava mais perigo em relação ao adversário. Com cinco minutos de bola rolando, foram cinco chances de gol, obrigando goleiro William a defender em três delas.

Mesmo assim, foram os donos da casa que marcaram pela primeira vez. Aos 8min20s, Igor Costa cortou para a perna esquerda e finalizou cruzado de fora da área. O goleiro Pedro Bianchini espalmou e Kadu pegou o rebote para abrir o placar.

Pouco tempo depois, o jogador teve outra chance para fazer o gol, mas parou no arqueiro do time gaúcho. A ACBF, por sua vez, seguiu buscando o empate, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

Goleiro salva, mas ACBF empata

No segundo tempo, a equipe de Carlos Barbosa voltou mais ofensiva. Desde os primeiros minutos, os comandados de Peri Fuentes procuravam finalizar, mas paravam na boa atuação do goleiro William. Com quatro minutos, Camilo e Daniel já haviam tentado superar o arqueiro.

Aos 6min10s, a ACBF chegou a fazer o gol, mas ele foi anulado. Ritter recebeu livre, entre os marcadores e chutou forte, de bico. William espalmou e Juninho cabeceou para mais uma grande defesa do goleiro. No terceiro rebote, o camisa 16 balançou as redes, mas acabou pisando no pé de William. Gol invalidado.

Faltando cerca de seis minutos para o fim do jogo, Barbosinha recebeu na área, livre, mas chutou em cima de William. Com menos de três minutos, Camilo acertou a trave. Faltando dois para o apito final, ele arriscou de longe e viu o goleiro espalmar. No rebote, Renatinho empatou o duelo.

Nos últimos 30 segundos, o Tubarão ainda teve a chance de passar a frente no placar. O goleiro William saiu do gol e fez boa jogada individual pelo lado direito. Ele passou para Igor Costa, que perdeu sem goleiro.

Próxima rodada