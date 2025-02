Como acompanhar Notícia

Supercopa de Futsal começa nesta quarta e vale vaga na Libertadores; veja onde assistir

Competição ocorre em Joinville e reúne seis equipes em busca do título; ACBF, Atlântico e Yeesco Futsal são os times sediados no Rio Grande do Sul que buscam a taça

26/02/2025 - 06h00min Compartilhar Compartilhar