Revelação no futsal feminino gaúcho troca a quadra pelo campo

Luísa se destacou jogando futsal em Arroio do Tigre

Luísa Blank nasceu em Sobradinho, mas foi revelada ao mundo da bola pela Associação Arroio do Tigre de Futsal (AATF), do município vizinho que dá nome ao clube, situado a 250 quilômetros de Porto Alegre. Agora, a jovem decidiu mudar de esporte: deixa o futsal e vai tentar a sorte no futebol de campo.