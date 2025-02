Primeiro grande desafio do futsal gaúcho em 2025 começa nesta semana; veja como acompanhar

ACBF conquistou vaga na Copa dos Campeões ao vencer a Copa Sul no ano passado. Lucka Cyriaco / ACBF / Divulgação

O primeiro grande desafio do futebol gaúcho em 2025 começa na quinta-feira (6), quando a ACBF estreia na Copa dos Campeões Regionais, que vale vaga para a Supercopa, o torneio definidor de quem vai para a Libertadores.

A delegação de Carlos Barbosa embarcou para o Ceará na manhã desta segunda-feira (3) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Os jogos da competição ocorrem em São João do Jaguaribe, a cerca de 210 quilômetros da capital do Estado, Fortaleza.

O primeiro desafio da ACBF é diante do Estrela do Norte-AM, vencedor da Copa Norte no ano passado, às 20h. Na sexta-feira (7), no mesmo horário, o adversário será o São João do Jaguaribe, anfitrião e vice-campeão da Copa Nordeste.

— Esperamos encontrar dois grandes adversários e muito competitivos. Também tem a questão do clima. E vamos atuar em um ginásio com dimensões e piso diferentes das quais estamos acostumados. Mas estou confiante no trabalho coletivo, atrelado ao individual dos atletas. Para sair com a conquista, precisaremos ultrapassar nossos limites — comenta o técnico da ACBF, André Bié.

O torneio é um triangular simples. Quem fizer mais pontos, fica com a taça. As partidas ocorrem no Ginásio Municipal Júlio Irineu Costa.

O vencedor da Copa dos Campeões fica com a vaga que resta para a Supercopa, ingressando no Grupo B, ao lado de Atlântico e Apodi-RN. A Supercopa ocorre de 26 de fevereiro a 2 de março em Joinville, em Santa Catarina.

Bicampeã mundial, tri da Libertadores e com cinco títulos da Liga Nacional, a ACBF se apresentou para a temporada de 2025 em 13 de janeiro. Depois das três semanas de preparações, todos os jogadores do elenco estão aptos a entrar em quadra.

— Tivemos uma preparação muito intensa e, ao mesmo temo, cautelosa. Estamos em pré-temporada e já temos uma competição tão importante. Temos que ser assertivos em nossas escolhas para alcançar nossos objetivos — acrescenta Bié.

A ACBF se classificou para a Copa dos Campeões Regionais ao vencer a Copa Sul em 2024 de forma invicta.

Tabela da Copa dos Campeões Regionais

1ª rodada

Quarta-feira (5), às 20h — São João do Jaguaribe x Estrela do Norte

2ª rodada

Quinta-feira (6), 20h — ACBF x Estrela do Norte

3ª rodada

Sexta-feira (7), às 20h — São João do Jaguaribe x ACBF

*Os jogos serão transmitidos pelo canal da CBFS no YouTube.